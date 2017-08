Mercato : Blaise Matuidi arrive à Turin pour signer avec la Juventus

et AFP

publié le 16/08/2017 à 17:47

Ciao "Blaisou" ? Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est arrivé ce mercredi 16 août à Turin, selon des images divulguées par le club italien sur les réseaux sociaux. Ce n'est donc plus qu'une question d'heures, l'ancien Stéphanois devrait signer très prochainement à la Juventus.



La presse italienne avait informé, quelques heures auparavant, de la venue de Blaise Matuidi à Turin. Il devrait ainsi rencontrer les dirigeants de la Juventus et passer sa visite médicale, préalable indispensable à la signature d'un joueur dans un club. Pas encore confirmé, le montant de la transaction est estimé à 20 millions d'euros. Un accord financier non négligeable pour le PSG qui chercherait à dégraisser son effectif depuis l'arrivée de Neymar dans ses rangs.

Âgé de 30 ans, Blaise Matuidi était arrivé en 2011 au Paris Saint-Germain. Il est le joueur qui a disputé le plus de matchs depuis la reprise du club parisien par les Qataris. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont pourtant très partagées. Si certains se réjouissent de son départ, d'autres au contraire saluent le milieu de terrain qui "a marqué l'histoire du PSG".

Une figure du PSG

Son engagement de tous les instants en a fait un des chouchous du Parc des Princes et une des figures du PSG, lui qui a commencé à jouer au foot à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne.