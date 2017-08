publié le 12/08/2017 à 17:01

Nantais et Marseillais ont vécu une première journée de Ligue 1 bien différentes. Sur les Canaris ont pris l'eau à Lille (0-3), les Olympiens ont largement dominés Dijon à domicile -3-0). Et les hommes de Rudi Garcia entendent bien passer la second alors que Nantes navigue à vue en ce début de championnat. "Nantes a perdu son premier match et aura envie de se racheter. Nous, nous y allons clairement pour prendre trois points, montrer que nous sommes mieux préparés que la dernière fois", a résumé l'entraîneur marseillais, montrant à quel point les entames des deux clubs ont été diamétralement opposées.



Il faut dire que dans le Nord, Nantes a fait illusion pendant 45 minutes avant de voler en éclats face à l'équipe de l'ancien entraîneur phocéen, Marcelo Bielsa, alors que l'OM a été bousculé en début de match par les Bourguignons, avant de dérouler en seconde période.

La déroute des Canaris a été une douche froide pour les supporters mais aussi pour Claudio Ranieri, très sévère avec ses joueurs. "J'accepte que l'on joue mal, on n'est pas des machines. En revanche, la motivation doit être plus importante et la gnac différente. Je veux, contre Marseille, une équipe qui joue plus, davantage tournée vers l'attaque (...) Ce sera un match ouvert", a-t-il grondé en conférence de presse.