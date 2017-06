Zinédine Zidane : de joueur exceptionnel à entraîneur confirmé

publié le 04/06/2017 à 00:19

Zizou n'a rien perdu de sa superbe. Celui qui avait déjà marqué l'histoire de la Ligue des champions comme joueur, avec un but incroyable en finale en 2002, entre aujourd'hui dans la légende comme entraîneur du Real Madrid. Samedi 3 juin, son équipe l'a emporté 4-1 contre la Juventus Turin au Millenium Stadium de Cardiff. Un exploit qui lui permet de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Personne, depuis le stratège de l'AC Milan Arrigo Sacchi, n'avait conservé ce titre suprême (1989 et 1990).



En janvier 2016, Zinédine Zidane a été propulsé sur le banc du Real, pour sa première expérience de coach d'une équipe professionnelle. Il n'avait auparavant entraîné que la réserve. Moins de cinq mois après, il devenait le premier Français à gagner la Ligue des champions comme joueur, puis comme entraîneur. Et un an plus tard, il gagne la Liga et conserve la C1. Zidane est le deuxième entraîneur français, après Helenio Herrera (argentin naturalisé) à remporter l'épreuve reine en club deux fois (1964 et 1965 avec l'Inter Milan).

Des hauts, des bas et des coups de tête

La vie de Zinédine Zidane a basculé le 12 juillet 1998. L'ancien joueur était alors âgé de 26 ans, quand deux buts de la tête ont porté l'équipe de France sur le toit du monde (3-0 face au Brésil). Ce soir-là, il devient "Zizou", idole d'une foule en liesse sur les Champs-Elysées. Comme tous les grands champions, il connaît l'ivresse de la victoire et l'amertume des défaites.

La plus cruelle vient d'une autre finale de Coupe de monde, en 2006, quand un autre coup de tête, porté cette fois sur le torse de Marco Materazzi, scelle la fin de sa carrière de joueur sur une exclusion. Et signe la défaite de la France aux tirs au but contre l'Italie. En face, dans les buts, il y avait Gianluigi Buffon, battu à son tour dans les cages de la Juve à Cardiff samedi. Le costume d'entraîneur va bien à Zidane. Il faudra donc faire une place dans l'armoire à trophée déjà bien garnie par un joueur formé à l'AS Cannes, mûri à Bordeaux, avant de crever l'écran à la Juve et au Real.

La communication, son nouveau point fort

Zidane sacré comme entraîneur face à la Juventus, c'est un sacré clin d’œil. Car c'est en Italie, à Turin, qu'il a compris le très haut niveau sous le maillot bianconero (1996-2001), ère qui correspond à la Coupe du monde 1998, au Ballon d'Or 1998 et à l'Euro-2000. De cet âge d'or à aujourd'hui, "Zizou" n'a pas vraiment changé physiquement, si ce n'est un crâne rasé pour gommer la calvitie naissante. Ce qui est nouveau, c'est la communication. C'était le point faible du joueur, taiseux devant les micros.



Coach "ZZ" maîtrise tous les exercices médiatiques. Comme lors de son intronisation comme entraîneur du Real en janvier 2016. Il pose tout sourire, décontracté, aux côtés de sa femme Véronique et de ses quatre fils, qui jouent tous au football, dont l'aîné appelé Enzo en hommage à Francescoli, joueur et idole de jeunesse de son père. C'est un coup gagnant pour l'image et le message: le Real est un club familial et Zidane est là pour tourner la page austère de son prédécesseur, Rafael Benitez.