publié le 16/08/2017 à 22:39

La marche était bien trop haute. À Naples, dans l'antre bouillante du mythique San Paolo, où Diego Armando Maradona a régalé les supporters, l'OGC Nice a vu ses rêves de phase de poule de la Ligue des champions s'éloigner. Franchement dominé de bout en bout, le club azuréen s'est logiquement incliné face au SSC Napoli (2-0), dans la soirée de mercredi 16 août dans le cadre des matches aller des barrages européens. Les Niçois n'ont qu'une semaine pour trouver la solution et arracher sur leur pelouse de l'Allianz Riviera, mardi 22 août, une qualification qui serait inespérée face à la meilleure attaque du dernier championnat italien. Car sur cette rencontre, un score plus sévère n'aurait pas été scandaleux.



En proie à de grandes lacunes défensives, qui lui ont coûté déjà coûté deux défaites sur les deux premières journées de Ligue 1, Nice démarre dans un schéma tactique à cinq défenseurs. L'international français Christophe Jallet fait son apparition dans le onze, dans une volonté d'apporter de l'expérience et d'animer une aile droite orpheline de Ricardo Pereira. Pour le reste, les habituels titulaires sont présents, dans l'attente du retour de la vedette italienne Mario Balotelli et de la star néerlandaise Wesley Sneijder, fraîchement recrutée mais encore à court de forme.

L'absence de ces atouts offensifs se fait difficilement ressentir à l'entame, tant Naples monopolise le ballon. Le pressing déployé par Maurizio Sarri asphyxie rapidement les Aiglons, n'ayant d'autre choix que de se replier dans leur moitié. Les rares fois où la défense niçoise récupère, la possession est aussitôt perdue sur des passes longues tentées pour franchir le premier rideau du milieu de terrain. Dans ces conditions, la moindre erreur se paie cash. Yoan Cardinale, de façon un peu trop récurrente ces derniers temps, le démontre sans tarder. Face à Dries Mertens, parti à la limite du hors-jeu, le gardien de 1,81m rate complètement sa sortie anticipée. Le Belge, meilleur buteur napolitain de la saison passée avec 34 réalisations, le dribble avec une facilité déconcertante et peut ajuster dans le but vide (13e).

[¿LIVE- VIDEO] Mertens punit déjà Nice ! https://t.co/BGdISYQ63m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 août 2017

Deux cartons rouges simultanés

En confiance dans son jeu, les Azzuri se créent plusieurs situations dangereuses (8e, 16e, 21e, 42e) et tiennent leurs adversaires en respect pendant une bonne demi-heure. Une fois l'orage passé, les coéquipiers d'Allan Saint-Maximin reprennent un peu de vigueur. Ce dernier, remuant comme à son habitude, manque de peu d'offrir une jolie offrande à Alassane Pléa (10e). Il parvient ensuite à semer la zizanie grâce à une longue course dans l'axe qui se conclut par une frappe trop croisée, rasant le poteau droit de Reina (40e). Même conclusion malheureuse pour Vincent Koziello qui, lancé en profondeur par Christophe Jallet, loupe ce qui se rapprochait le plus d'une égalisation (35e).



Sans remplacement à la pause, le match se poursuit avec un même refrain : Nice, tentant de se rapprocher des dernières mètres, voit sans cesse l'armada offensive napolitaine lui rappeler sa supériorité. Par deux reprises (50e, 60e), l'intenable Lorenzo Insigne échoue d'un rien à faire le break. Arnaud Souquet se retrouve même sauvé par la barre transversale après sa tête ayant bien failli tromper les siens (65e). Sous le feu nourri des Partenopei, la sanction tombe immédiatement au premier écart. Cette fois, elle est l'oeuvre de Jallet : sur un une-deux d'Insigne et Mertens ayant tourneboulé la défense, l'ancien Lyonnais concède un penalty transformé sans problème par Jorginho (70e).

[¿LIVE- VIDEO] Sur penalty, Jorginho marque ! Naples mène 2-0 contre Nice ! #NapoliOGCN https://t.co/bXQvwIP7Yi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 août 2017

Nice croit échapper au KO dans la foulée, sur une reprise d'Insigne (76e). C'est finalement l'arbitre polonais Szymon Marciniak qui met les hommes de Lucien Favre à genoux en leur infligeant un double carton rouge (80e) : l'un pour Koziello, coupable d'un excès d'engagement, l'autre pour Pléa, sanctionné d'un deuxième avertissement pour protestation. Résultat : l'avenir européen du Gym semble plutôt s'inscrire en Ligue Europa qu'en Ligue des champions. Surtout, en cinq matches officiels, Nice n'en a pas gagné un seul.