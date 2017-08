Neymar : "Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, mais non"

publié le 14/08/2017 à 07:47

C'était l'attraction principale de la soirée. Après plusieurs semaines de rumeurs conclues sur un transfert record, Neymar a enfin fait ses premiers pas en Ligue dimanche 13 août. Et c'était sur la pelouse du Roudourou, à Guingamp. Si le PSG a dominé les débats et s'est imposé aisément à Guingamp lors de la deuxième journée de championnat. Le déclic est venu d'une erreur guingampais, et d'un but contre son camp. Le club de la capitale a alors continué à pousser. Edinson Cavani s'est illustré en marquant le second but de la rencontre avant que la nouvelle superstar du championnat inscrive son premier but sous ses nouvelles couleurs en toute fin de match.



Élu homme du match, Neymar a déjà impressionné pour son tout premier match avec le maillot parisien. "Je suis très content du trophée mais le principal était de gagner. L'équipe a bien joué, on a fait un grand match, nous sommes très content de ce match et des buts (...) Je suis très content de mes débuts, des buts, de la victoire, de jouer avec eux, très content de tout. C'est toujours très important de marquer, pas seulement dans le premier match mais dans tous, et le plus important est d'aider l'équipe, avec un but, une passe, quoi que ce soit", a-t-il réagi à la fin du match.

Il n'y a que le pays, la ville et l'équipe qui changent, mais le foot est le même Neymar Partager la citation





Et le Brésilien ne s'est pas arrêté là et est revenu sur sa relation avec l'avant-centre parisien, Edinson Cavani, qui laisse entrevoir de belles promesses. "Je savais déjà que c'était un crack, un grand joueur. Je le voyais de loin, et maintenant je suis avec lui. On essaie de mieux se connaître, mais le premier match nous a réussi. C'est un grand joueur, et quand on a de tels joueurs c'est facile. C'est facile de jouer avec Di Maria, Verratti, Motta, Daniel Alves, avec tous ceux qui sont là", a-t-il commenté.

Les premiers pas de Neymar au PSG semblent donc se passer à merveilles si l'on en croit les propos du Brésilien. "Je savais que ce serait très difficile de quitter le Barça, mais je suis très content d'être ici. C'est un très grand défi pour moi personnellement. Mais le plus important, c'est qu'on a une grosse équipe et des joueurs pour aller chercher quelque chose de plus grand, quelque chose que ce club n'a pas encore eu (...) Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, mais non, c'est le contraire : je suis plus vivant que jamais, je joue, je suis très content, et le foot est le même. Il n'y a que le pays, la ville et l'équipe qui changent, mais le foot est le même".