publié le 01/08/2017 à 14:54

L'ancien joueur de tennis français et ex-numéro 1 tricolore (1999) est décédé dans la nuit du lundi au mardi 1er août. Âgé de 43 ans, il était atteint de la maladie de Charcot depuis plus de trois ans. C'est le Bien public qui a annoncé sa disparition. Il était père de deux enfants de 14 et 15 ans.



Retraité depuis 2006, Jérôme Golmard avait été diagnostiqué de cette maladie neurodégénérative en janvier 2014 et avait ensuite perdu l'usage de ses jambes. Des amis avaient même lancé une cagnotte de financement participatif dans l'espoir de récolter la somme nécessaire pour payer un traitement expérimental en Allemagne. Traitement qui n'est pas remboursé en France. La cagnotte avait atteint les 10.000 euros.

Originaire de Dijon (Côte-d'Or), il avait été capitaine du tennis club de la ville. C'est en 1999 qu'il avait atteint la 22ème place mondiale du classement ATP.