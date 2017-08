publié le 16/08/2017 à 12:15

La dernière marche est haute. L'OGC Nice se déplace sur la pelouse du SSC Naples pour le match aller des barrages de la Ligue des champions, mercredi 16 août (20h45). L'enjeu est de taille : cette double confrontation est bien celle qui va récompenser ou anéantir tous les efforts engagés la saison passée pour obtenir une belle et surprenante troisième place en championnat. Seulement, ce défi naturellement compliqué à surmonter est devenu particulièrement ardu au vu du début de saison compliqué en Ligue 1.



C'est avec un déficit de confiance évident que les Niçois évolueront dans l'antre bouillante de San Paolo. La qualification arrachée dans la douleur à Amsterdam, deux semaines auparavant, était à double tranchant : soit l'intensité de la Coupe d'Europe avait masqué des lacunes évidentes, soit il s'agissait déjà d'un premier déclic pour enchaîner. Les deux premières rencontres de championnat, soldées par autant de défaites quand Nice avait attendu la 12e journée en 2016 pour subir son premier revers, ont confirmé la première hypothèse.

Un onze à reconstruire

Aucun point n'a été engrangé sur les six possibles. Que ce soit face à Saint-Étienne ou contre Troyes, fraîchement promu de Ligue 2, Nice a affiché d'importantes défaillances sans doute dues au bouleversement de l'effectif au cours de ce mercato estival. En quelques mois, l'entraîneur Lucien Favre a perdu cinq de ses titulaires, sans compter la perte sur blessure de Cyprien. Nombre de ces départs (Ricardo Pereira, Baysse, Dalbert) ont considérablement fragilisé l'assise défensive affichée l'an dernier.

Derrière l'attaquant de pointe, c'est toute une ligne qui a été chamboulée compte tenu des transferts des milieux offensifs Belhanda et Eysseric. Ceux qui les remplacent (Lees-Melou, Srarfi, Saint-Maximin) font pour l'instant preuve d'une trop grande imprécision dans les dernières mètres. "Il faut continuer de travailler, ne pas s’inquiéter. Le rythme et le jeu sont là, manque la rigueur défensive qui nous empêcherait d’encaisser un but sur chaque match", explique le défenseur Arnaud Souquet.



Les Aiglons subissent également la mauvaise passe de son gardien Yoan Cardinale, ce qui fait resurgir les doutes au sujet de ce joueur au profil atypique pour son poste (seulement 1,81 mètres). Dans les colonnes du quotidien italien Il Matino, l'ancien international français Alain Boghossian, dont la carrière a fait une escale chez les Napolitains, a signé un portrait au vitriol du portier niçois : "Il est trop massif physiquement et peu agile. C'est typiquement le genre de gars qui vous fait des miracles un jour, puis vous inquiète sérieusement. Ce n'est pas un hasard s'il a commis des erreurs décisives dans les deux premiers matches de championnat".

Sans Balotelli, ni Sneijder

Pour ne rien arranger, l'OGC Nice ne peut toujours pas compter sur ses deux vedettes. Mario Balotelli et Wesley Sneijder ne figurent pas dans le groupe de 21 joueurs retenus pour disputer la rencontre. Le premier souffre encore d'une blessure contractée lors du match aller contre l'Ajax. Le second, engagé il y a peu, demeure à court de forme. Les coéquipiers de Jean-Michaël Seri doivent aussi se passer du milieu offensif tunisien Bassem Srarfi, blessé face à Troyes.



Naples peut légitimement être optimiste, même s'il n'a pas encore de repère puisque le championnat italien ne reprend que le 19 août. Les supporters italiens savent cependant qu'ils n'ont a priori pas perdu au jeu du mercato. Notamment renforcé par le jeune bordelais Adam Ounas, le club de cœur de Maradona a conservé tous ses cadors tels que le maître à jouer slovaque Marek Hamsik, le feu follet italien Lorenzo Insigne ou encore son meilleur buteur, le Belge Dries Mertens (28 réalisations en Serie A). L'équipe qui était allée jusqu'en quarts de finale de Ligue des champions est donc la même. Et c'est aussi celle qui a planté la bagatelle de 94 buts en championnat, la saison dernière.