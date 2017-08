Mercato : Nantes recrute enfin, le PSG au point mort

publié le 16/08/2017 à 05:56

Les supporters nantais commençaient à douter des promesses de leur président, Waldemar Kita, qui annonçait le recrutement de 3 ou 4 joueurs d'ici la fin du mercato. Les Canaris devraient officialiser l'arrivée du milieu de terrain offensif d'Ostende Yassine El Ghanassy, ce mercredi 16 août. Le joueur de 25 ans va signer un contrat de quatre ans, comme l'a confirmé à l'AFP un membre du club. Ce transfert est estimé de un à deux millions d'euros.



Le Belgo-marocain avait été réclamé par Claudio Ranieri, l'entraîneur de Nantes, pour occuper le couloir gauche. Il devrait avoir passé sa visite médicale dans la soirée du 15 août. Après les départs d'Amine Harrit (Schalke 04), Guillaume Gillet (Olympiakos) ou encore Rémy Riou (Antalyaspor), le FC Nantes a déjà enregistré les arrivées de Tatarusanu, Pallois, Kayembe et Chidozie Awaziem.

Juan Foyth s'éloigne du Paris Saint-Germain

Après les rebondissements du dossier Pepe, c'est le défenseur argentin Juan Foyth qui risque aujourd'hui d'échapper à Paris. Si le club de la pépite argentine, Estudiantes, s'était mis d'accord avec le PSG pour un transfert estimé à près de 13 millions d'euros, le joueur désirerait quant à lui rejoindre Tottenham. Juan Foyth n'aurait pas reçu de garanties suffisantes sur son temps de jeu à Paris.

Enfin, le PSG espère toujours chiper Fabinho et Mbappé à l'AS Monaco mais les relations sont de plus tendues entre les deux clubs à l'approche du 31 août. Si les deux joueurs ont fait part de leur envie de rejoindre la capitale, la direction monégasque refuse toujours d'offrir ses deux renforts de poids à son principal rival en Ligue 1. Dans le cas de Mbappé, l'AS Monaco espère toujours que son joueur signe une prolongation de contrat. Fabinho souhaiterait quant à lui partir coûte que coûte. Le milieu brésilien aurait d'ailleurs demandé une réunion avec son agent et le directeur sportif de l'AS Monaco.

[Info Paris U] #Fabinho a demandé une réunion. Son agent, Vadim et Mendes seront présents. Il espère rejoindre Paris au plus vite. pic.twitter.com/Nk0DXXMy9s — Paris United (@parisunited6) 15 août 2017