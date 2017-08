publié le 14/08/2017 à 14:47

Trois médailles d'or, deux médailles de bronze et une quatrième place au classement général. L'équipe de France d'athlétisme n'avait plus réalisé telle performance depuis les championnats du monde de 2003. Le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, s'est dit "heureux" et "satisfait" au micro de RTL. "C'est un résultat qui va au-delà de nos espérances dans la mesure où nous sommes partis avec certains leaders qui n'étaient pas présents. Et là, l'équipe de France s'est surpassée, a montré sa cohésion, le bel état d'esprit qui régnait et a confirmé la bonne santé de notre sport", a-t-il déclaré.



Un résultat qui récompense le travail accompli depuis plusieurs années au sein de la fédération. "Un travail de tous les jours, considérable, est la base de cela. Le plan de développement qui a été mis en place nous a permis de faire de l'athlétisme un sport très éducatif et faire en sorte que les personnes qui ont des qualités puissent arriver au haut niveau. On a aussi donné un statut professionnel à nos athlètes afin de permettre aux athlètes de s'épanouir et d'évoluer dans les meilleures conditions", a-t-il poursuivi.

Mais alors, entre le sacre de Kevin Mayer en décathlon, la victoire surprise de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres ou la domination de Yohann Diniz sur le 50 km marche... Quelle image garde le président de la fédération ? S'il assure que cela est "difficile", Arnaud Giraud sort malgré tout la médaille d'or de Yohann Diniz. "Elle nous ravit parce qu'il a tellement galéré l'année dernière à Rio... Et là, il fait un parcours extraordinaire à 40 secondes de son record du monde. Yohann est le modèle que tout le monde doit suivre".