publié le 23/06/2017 à 11:59

Kylian Mbappé a longtemps reporté le moment de choisir son avenir. L'heure est désormais venue. En vacances après une saison réussie, le jeune talent de l'AS Monaco est sujet à plusieurs tractations. Après Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) et Arsène Wenger (Arsenal), Zinédine Zidane, technicien du Real Madrid, aurait appelé son compatriote pour tenter de le séduire.



Avec Florentino Pérez, le président des Merengue, les deux hommes n'y sont pas allé par quatre chemins et ont promis monts et merveilles pour tenter d'enrôler la pépite. Ce dernier, conscient que le choix qu'il va prendre cet été est crucial, porte une attention toute particulière au temps de jeu qui lui sera offert la saison prochaine. S'il reste à Monaco, aucun doute : Mbappé sera titulaire. S'il se rend à Madrid, Zidane lui a fait comprendre que cela pourrait également être le cas.



"ZZé veut en faire le meilleur joueur du monde

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo (malgré ses ennuis judiciaires) semblent intouchables mais rien n'est moins sûr concernant le futur de Gareth Bale. Le Gallois ne s'épanouît pas outre mesure dans la capitale espagnole et ses dirigeants ne seraient pas contre un départ. Manchester United, intéressé par le profil du gaucher, pourrait le récupérer selon le quotidien L'Équipe de ce vendredi 23 juin.

Ce départ ouvrirait en grand les portes du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Autre argument utilisé par Zidane (il fête son 45e anniversaire ce vendredi 23 juin) et Pérez durant ce coup de téléphone : faire du Français le meilleur joueur du monde. L'intéressé n'aurait pas été insensible aux dires de ses interlocuteurs. Le jeune homme est un fan inconditionnel du club madrilène et avait déjà été approché en 2014. Il est sous contrat jusqu'en 2019 avec Monaco.