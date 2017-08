publié le 07/08/2017 à 14:07

Les stars rechignent moins à venir en Ligue 1. Tout comme Neymar, Wesley Sneijder va fouler les pelouses françaises chaque semaine. Le milieu de terrain néerlandais, qui était libre de tout contrat après avoir résilié avec Galatasaray où il évoluait depuis quatre ans, rejoint l'OGC Nice.



Dimanche 6 août, les Aiglons annonçaient fièrement sur leur site : "Un accord de principe est intervenu entre l'OGC Nice et Wesley Sneijder. Le milieu offensif néerlandais, arrivé dans l'après-midi sur la Côte d’Azur, doit désormais passer la visite médicale préalable à son engagement officiel sous les couleurs niçoises. (...) Wesley Sneijder a en effet été convaincu par le challenge proposé par les dirigeants du Gym".

À 33 ans, malgré son âge, Wesley Sneijder reste un joueur de haut calibre. Avec Galatasaray, il sort d'une saison à 33 matches ponctuée de 17 passes décisives. Voici donc ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle star, qui compte bien délivrer quelques caviars à Mario Balotelli.

1. Il aurait pu devenir Ballon d'or

Pour beaucoup, Wesley Sneijder a été victime d'un scandale footballistique. Nombreux sont les amateurs de ballon rond à considérer que le Ballon d'or 2010 aurait dû lui revenir plutôt que d'être décerné à Lionel Messi.



Le Néerlandais avait accompli une saison 2009-2010 absolument fantastique avec l'Inter. À son apogée, il avait été l'acteur majeur du triplé de l'équipe lombarde : championnat, coupe d'Italie et surtout la Ligue des champions. Sous la houlette de José Mourinho, il avait délivré son meilleur football permettant de mettre à l'écart l'impressionnant FC Barcelone de Pep Guardiola, après une formidable double confrontation en demi-finales. Il deviendra alors le joueur le mieux payé d'Italie. D'aucuns se souviendront de ses passes décisives, telles que celle d'anthologie pour Samuel Eto'o contre Chelsea (voir vidéo ci-dessous), ou de ses nombreux buts particulièrement spectaculaires. Il est si fort qu'il atteint la finale de Coupe du monde, perdue sur un éclair de génie de l'Espagnol Andrés Iniesta.

> Chelsea-Inter- 0-1: goal di Eto'o 16/03/2010

Face à eux, Lionel Messi affole déjà les statistiques mais ne marque pas les esprits au Mondial sud-africain. C'est pourtant lui qui est consacré avec le mythique trophée doré. La faute, sans doute, aux nouvelles règles qui étaient entrées en vigueur, compte tenu de la fusion du Ballon d'or France Football avec le prix FIFA du meilleur joueur de l'année. Si, comme auparavant, seuls le collège de journalistes avait voté, Wesley Sneijder l'aurait emporté et Messi aurait fini quatrième. Avec les voix des joueurs et sélectionneurs, l'inverse s'est produit.

2. Il gagne partout

Un record à la hauteur de son talent : Wesley Sneijder n'est autre que le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection nationale des Pays-Bas avec 131 apparitions lui ayant permis d'inscrire 31 buts. Lancé à 18 ans à l'Ajax Amsterdam, il a gagné partout où il est passé. Que ce soit dans son club formateur, au Real Madrid, à l'Inter ou à Galatasaray, le championnat est toujours tombé dans son escarcelle au moins une fois : l'Eredivisie (Pays-Bas) en 2004, la Liga (Espagne) en 2008, la Serie A (Italie) en 2010 et la Süper Lig (Turquie) en 2013 et 2015. Idem avec les coupes nationales, qui ne lui ont pas échappé.

3. Un grand tempérament

L'OGC Nice ne s'y trompe pas dans son communiqué, en soulignant la venue d'un "homme de tempérament". Wesley Sneijder est connu des vestiaires pour avoir un sacré caractère. S'il n'est pas du tout à classer parmi les joueurs habitués des frasques, tels que Mario Balotelli, il n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. La sélection des Pays-Bas a ainsi souvent souffert de ses divergences avec Arjen Robben et Robin van Persie, qui étaient les deux autres stars de l'équipe. À l'Inter, il n'a pas hésité à aller au clash avec Samuel Eto'o, également réputé pour avoir le "melon". Enfin, en proie à de nombreuses blessures à l'Inter, il a souvent été critiqué pour son hygiène de vie.