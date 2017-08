publié le 09/08/2017 à 16:00

Les Bleues vont-elles revenir avec la coupe ? Après six échecs en demi-finale, l'équipe de France féminine de rugby entend bien briser le sort pour ce mondial, qui débute mercredi 9 août. Les joueuses affronteront le Japon à 20 heures 45, au Billings Park de Dublin.



Pour ce match de poule, les françaises (4ème place mondiale) ne comptent pas sous-estimer les Japonaises (8e). Deux autres matches de poule suivront, où elles auront aussi fort à faire face aux Irlandaises (5e) et aux Australiennes (6e).



"Ce ne sont pas des petites filles", déclarait, confiant, Olivier Liévremont, l'entraîneur des bleues à France Bleu. "Les Bleues sont homogènes : avec des filles très puissantes, d'autres plutôt rapides, d'autres avec des appuis, d'autres encore qui savent lire les situation. C'est un très bon mix", a-t-il confié.

Bonne chance à notre equipe de France à Dublin #FranceFeminines. pic.twitter.com/iXUzcadd1x — Laura Flessel (@FlesselLaura) 6 août 2017

Pas favorites, mais meilleures qu'en 2014

Les Françaises avaient terminé troisièmes de la Coupe du monde 2014, organisée en France, comme en 1994, 2002, 2006 et 2014. Avec pour l'instant peu de résultats et un changement dans l'équipe d'encadrement en 2017, elles ne font pas figures de favorites pour ce Mondial.

Mais l'équipe des Bleues s'est améliorée, et la composition pour la coupe du monde allie anciennes et nouvelles joueuses. Autre atout pour la diversité du jeu, une dizaine d'entre elles sont également conventionnées pour le rugby à VII.



Dans la composition, les plus gros apports viennent respectivement du club de Montpellier, vainqueur du championnat de France, dont cinq joueuses ont été sélectionnées, tout comme le club de Blagnac Saint-Orens.

#FranceFéminines Voici la composition d'équipe pour le match face au Japon ¿¿ Tous avec nos Bleues pour débuter la Coupe du Monde¿ #WRWC2017 pic.twitter.com/fwQJJ8jGUA — FF Rugby (@FFRugby) 8 août 2017

Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Canada : les concurrentes

Pour cette Coupe du monde 2017, trois grandes équipes sont favorites : le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Le Royaume-Uni, l'équipe tenante du titre, et la Nouvelle-Zélande, qui a déjà gagné quatre fois la coupe, sont cette année dans la même poule. Ce qui renforce la pression pour les françaises : seules les trois premières de chaque poule et la meilleure deuxième seront qualifiées pour les demi-finales.



Le match du mercredi 9 août contre les Japonaises n'est donc pas à négliger. Côté tactique, Olivier Lièvremont a déclaré vouloir privilégier entre autre la vitesse. Pour Samuel Cherouk, l'autre entraîneur "ce serait un véritable échec de ne pas être en finale" rapporte Le Figaro. "Maintenant, il faut prendre match après match, et on fera les comptes à la fin."