publié le 05/06/2017 à 13:11

Contacté par le FC Barcelone l'été dernier avant de finalement opter pour le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé avait déclaré au directeur sportif du Barça, Robert Fernández : "Un jour, je jouerai pour le Barça". Ce jour va peut-être arriver plus vite que prévu. Selon Mundo Deportivo, le club catalan est revenu à la charge ces derniers jours pour tenter de convaincre l'ailier de 20 ans, déjà international français et passeur décisif face au Paraguay, et serait sur le point d'y parvenir.



Au moment de quitter Rennes en mai 2016 après une seule saison professionnelle, la pépite française avait choisi le club allemand notamment pour le discours et le jeu pratiqué par son entraîneur, Thomas Tuchel. Or, ce dernier a brusquement annoncé son départ fin mai en raison de tensions avec le directeur exécutif du BVB Hans-Joachim Watzke. Cette nouvelle donne n'a pas échappé au Barça, qui dispose de son côté d'un nouveau coach à même de redistribuer les cartes, Ernesto Valverde.

Autre élément qui pourrait faire pencher la balance dans l'esprit de Dembélé : le probable transfert cet été de Pierre-Emerick Aubameyang, sollicité entre autre par le PSG. Meilleur buteur du championnat d'Allemagne 2016-2017 l'ancien Stéphanois est aussi un proche de l'ancien Rennais sur et en dehors du terrain. Sans lui, sans Tuchel, l'explosif attaquant droit pourrait vite se sentir seul. À Barcelone, il côtoierait de nouveau un Français, au moins, en la personne de Samuel Umtiti.



L'avenir de Lucas Digne et surtout de Jérémy Mathieu semble en revanche s'écrire loin de la Catalogne. Le latéral gauche de 23 ans est pisté par de nombreux clubs, dont Lyon. Le défenseur de 33 ans, capable d'évoluer dans l'axe et également dans le couloir gauche serait en balance entre Marseille et le Sporting Lisbonne, selon le journal Portugais A Bola.