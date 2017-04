publié le 21/04/2017 à 05:36

Les forces de l'ordre ont encore été la cible d'une attaque terroriste sur le sol français. Après l'attaque de militaires à l'aéroport d'Orly le 18 mars, ce sont cette fois-ci des policiers qui ont été la cible d'un terroriste jeudi 20 avril sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris. Un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu, aux alentours de 21 heures, sur un fourgon de police stationné sur l'artère parisienne. Un policier a été tué, deux autres ont été blessés. Une touriste a quant à elle été légèrement touchée par une balle. L'agresseur a été abattu par les forces de l'ordre tandis qu'il essayait de prendre la fuite.



L'attaque, qui a eu lieu vers 21 heures, a été presque aussitôt revendiquée par Daesh, à l'origine de la plupart des attentats, parfois de masse, qui ont fait 238 autres morts depuis 2015 en France. "L'auteur de l'attaque des Champs-Élysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'État islamique", clame Daesh un communiqué publié par son organe de propagande Amaq.



L'assaillant, abattu, est un Français âgé de 39 ans déjà connu des services de police. "L'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée", a indiqué devant la presse, près du lieu de l'attaque, le procureur de la République de Paris, François Molins, qui a toutefois refusé de la dévoiler en raison des nécessités de l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a pour sa part salué "le professionnalisme immense, le dévouement, le sens du devoir des policiers" qui "a permis d'éviter un carnage sur les Champs-Élysées".

Suivez l'évolution de la situation

6h20 - La confusion règne autour de l'identité de l'assaillant. Tandis que Daesh a évoqué, dans sa revendication, un acte commis par un dénommé "Abu Youssef le Belge", l'assaillant se prénommerait, d'après les premières informations, Karim C. et serait de nationalité française. Claude Moniquet, analyste en sécurité et terrorisme, donne plusieurs hypothèses pour expliquer cette confusion, dont une qui tend à affirmer que "Youssef le Belge est un complice de l'action et a échappé à la police. Et là, on a quelqu'un en liberté qui est dangereux", affirme-t-il au micro de RTL.



06h04 - Les vies des deux policiers grièvement blessés ne sont plus en danger. Le policier décédé était lui âgé de 26 ans seulement.



06h00 - L'attaque est survenue peu avant 21 heures, tandis que les onze candidats à la présidentielle se trouvaient sur le plateau de France 2 pour l'émission Présidentielle 2017 : quinze minutes pour convaincre. Les prétendants à l'Élysée ont réagi en direct, après avoir été informés de l'attaque peu avant 22 heures. Le candidat du NPA Philippe Poutou a pris la parole dans la foulée, sans réagir à la nouvelle et défendant au cours de sa prise de parole le désarmement des policiers. Premier à faire part de son émotion, Emmanuel Macron a joué la carte de la prudence. Ses deux successeurs en plateau, Jean Lassalle puis François Fillon, ont eux fait part d'informations semant le trouble : le premier évoquait un deuxième policier tué quand le second faisait état d'autres tirs entendus dans la capitale. Les deux informations ont été rapidement réfutées.



05h39 - François Hollande a pris la parole dans la soirée, peu après l'attaque. "Nous sommes convaincus que les pistes (...) sont d'ordre terroriste", a affirmé le président de la République, qui a précisé que le parquet antiterroriste avait été saisi. François Hollande réunit quant à lui un conseil de défense à 8 heures ce vendredi 21 avril.



> Fusillade sur les Champs-Élysées : "Les pistes sont d'ordre terroriste", annonce François Hollande Crédit Image : BFMTV | Crédit Média : BFMTV | Durée : | Date : 20/04/2017

05h10 - Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a salué "le professionnalisme immense, le dévouement, le sens du devoir des policiers" qui "a permis d'éviter un carnage sur les Champs-Élysées".