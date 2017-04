publié le 21/04/2017 à 07:57

"Nous avons besoin de plus de coopération européenne". Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à un officier de police sur les Champs-Élysées à Paris dans la soirée du jeudi 20 avril, Emmanuel Macron propose un renfort du renseignement français et une meilleure coopération sur le plan européen. "Rien n'est laissé au hasard et ce qui est recherché par nos assaillants c'est à la fois la mort, le symbole, créer la panique, troubler un processus démocratique qui est celui de l'élection présidentielle", a d'abord réagi le candidat.