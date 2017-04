publié le 21/04/2017 à 07:01

Jeudi 20 avril au soir, un homme armé a ouvert le feu sur trois policiers sur les Champs-Élysées, blessant deux d'entre eux et tuant le troisième. Après cette nouvelle attaque terroriste en France, certains internautes ont décidé de lutter, à leur manière, contre la fatalité des attentats et de la haine. En ce sens, ils ont lancé #Belleschoses, un hashtag sous lequel chacun peut publier une image de son choix, à condition qu'elle soit plaisante à regarder, pour apaiser les esprits.



L'initiative, insufflée par la militante des libertés numériques Adrienne Charmet par le biais de paysages lettons et arméniens, a séduit des milliers d'internautes, lesquels ont largement participé à la diffusion de ce message d'espoir en publiant des photos de panoramas de France et d'ailleurs, mais aussi des images de chefs d'œuvres architecturaux, de fleurs, ou même de... pâtisseries.

Un bon moyen de ne pas alimenter la psychose autour de cette attaque qui a provoqué la mort d'un policier.

Ne cédons pas à la peur. Soyons divers, restons unis. C'est ainsi que la France est belle #BellesChoses pic.twitter.com/LQmRneCNNs — Izana (@izana91) 20 avril 2017

Du chocolat pour panser les plaies au moral. "S'unir pour résister" #BellesChoses pic.twitter.com/BXKGB6QzGm — Thomas Astruc (@Thomas_Astruc) 20 avril 2017