21/04/2017 à 11:27

La proposition est inédite. Et était pour l'heure l'apanage de l'extrême droite. Au lendemain de l'attentat sur les Champs-Élysées, au cours duquel un policier a été tué, François Fillon a décidé d'annuler ses déplacements du dernier jour de la campagne présidentielle, le vendredi 21 avril, et a pris la parole depuis son QG de campagne dans la matinée.



Évoquant les événements survenus la veille dans le VIIIe arrondissement de la capitale, l'ancien premier ministre a dressé un constat pessimiste de la situation actuelle face à la menace terroriste. "Nous sommes en état d'urgence et il ne sera pas levé avant longtemps", s'est-il alarmé. "Nous sommes dans une guerre qui sera longue". Et pour éradiquer la menace que fait planer l'État islamique sur la France, François Fillon a formulé une nouvelle proposition. "Je veillerai à ce que tous les individus dont la dangerosité est avérée, et notamment les fichés S, soient placés en détention dans un cadre judiciaire ou sous surveillance administrative".

Il s'agit en clair de placer les individus dans le viseur des services de renseignement en détention préventive. Une mesure à laquelle François Fillon s'était fermement opposé, à l'époque de la primaire de la droite et du centre qu'il a remportée à l'automne 2016. Ce sujet, qui divisait les candidats à la présidentielle, ne faisait pas partie du programme de François Fillon, qui s'y était même vertement opposé, écrivait La Croix à l'époque. Au côté de Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, le candidat Les Républicains au scrutin présidentiel avait estimé, dans un entretien au Monde, qu'il s'agirait d'une "remise en cause de l'État de droit, (...) exactement ce dont rêve cette organisation".