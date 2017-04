publié le 19/04/2017 à 14:50

Au lendemain de l'arrestation de deux hommes de 23 et 29 ans soupçonnés de préparer une attaque terroriste imminente en France, la question de la sécurisation du 1er tour de la présidentielle est plus présente que jamais. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes auraient voulu viser une ou plusieurs cibles liées au scrutin. Meeting, bureau de vote... Difficile à l'heure actuelle d'en savoir davantage. "On peut penser qu'il y avait soit un ciblage de personnalité politique ou d'un événement. Ça aurait pu être un bureau de vote ou un meeting", explique Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.



Toutefois, ces deux arrestations ne vont pas modifier le dispositif de sécurité aux abords des bureaux de vote, dimanche 23 avril. "Le ministère de l'Intérieur prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité du scrutin", affirme Pierre-Henry Brandet. Pour protéger les 70.000 bureaux de vote en France métropolitaine et outre-mer, "nous avons plus de 50.000 policiers, gendarmes, militaires de l'opération Sentinelle avec les polices municipales qui vont être déployés", précise Pierre-Henry Brandet.

Ces forces de l'ordre seront présentes à l'extérieur des bureaux de vote, soit en patrouilles soit en gardes statiques. "Pour l'instant, il est prévu qu'il sécurise les abords et qu'ils restent à proximité de manière à intervenir si les présidents des bureaux de vote venaient à en faire la demande, s'il y avait un incident. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait des policiers, des gendarmes ou des militaires armés dans les bureaux de vote", précise Piderre-Henry Brandet.