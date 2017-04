publié le 21/04/2017 à 07:27

Un policier a été tué et deux autres grièvement blessés jeudi 20 avril, peu avant 21 heures, sur les Champs-Élysées par un homme qui a été abattu par les forces de l'ordre.



Arrivé sur les Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur a salué l'action des forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant. "Des policiers ont évité un carnage sur les Champs-Élysées", a-t-il indiqué. "Leur maîtrise, leur sang-froid, leur réponse parfaitement adaptée dans les secondes décisives, où tout s'est joué, a permis d'éviter un bain de sang", a estimé Matthias Fekl.



L'attaque a été rapidement revendiquée par le groupe État islamique via son organe de propagande Amaq. "L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'État islamique", selon le communiqué de l'organisation terroriste.



Or, selon des sources proches de l'enquête, l'agresseur abattu est un Français de 39 ans, qui faisait déjà l'objet d'une enquête antiterroriste. Cela pose donc la question de savoir s'il s'agit du même homme que celui donné par Daesh. "L'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée", a indiqué devant la presse, près du lieu de l'attaque, le procureur de la République de Paris, François Molins. Mais il s'est refusé à la dévoiler, en raison des nécessités de l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste.