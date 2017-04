publié le 21/04/2017 à 07:41

Rendons d'abord hommage aux forces de l'ordre, en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme, et ayons une pensée pour les familles des policiers victimes de cet acte odieux. Il faut le dire, parce que c'est un hommage qui ne vient pas toujours naturellement. On pense à l'indécence et à l'indignité dont a fait preuve jeudi 20 avril Philippe Poutou, candidat du NPA, à qui on annonce la mort d'un policier au moment de son intervention sur France 2, et qui répond : "C'est un problème, mais il y a aussi des policiers qui font chier les jeunes".



C'est choquant d'entendre ça ! Voilà un candidat qui montre son vrai visage, le sectarisme, et dont on se dit qu'il est urgent de revoir les règles de sélection, les règles de parrainages pour la présidentielle. De même pour Jean Lassalle dont, à l'inverse, l'émotion n'était pas feinte, mais qui continuait à parler de la "France joyeuse" comme si de rien n'était. On donc assisté sur France 2 à un crash test présidentiel.