Fusillade aux Champs-Élysées : "Nous ne céderons rien", promet Anne Hidalgo

publié le 21/04/2017 à 01:48

La France est de nouveau endeuillée. Jeudi 20 avril, sur les Champs-Élysées, à Paris, un homme a ouvert le feu sur trois policiers, blessant deux d'entre eux et tuant le troisième. Outre les réactions des candidats à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo est revenu sur l'événement, évoquant une "mise à l'épreuve" de la ville de Paris.



"Si notre ville est une fois encore mise à l'épreuve, je sais que la détermination des Parisiens à défendre leur mode de vie et leurs valeurs est totale", a déclaré la maire de la capitale dans un communiqué. Et d'ajouter : "Nous ne céderons rien, nous ne fléchirons pas, nous resterons unis face à cette menace odieuse et sournoise qui pèse sur toutes les métropoles du monde".

L'élue socialiste a également condamné "un terroriste aveuglé par la haine et par la mort", avant de rendre hommage aux forces de l'ordre, dont le "dévouement, [la] bravoure et [le] professionnalisme ont permis ce soir, au péril de leur vie, d'éviter que d'autres citoyens ne soient victimes du terrorisme".

Nous ne céderons rien, ne fléchirons pas et resterons unis face à cette menace odieuse et sournoise qui pèse sur nos villes. #ChampsElysees — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 20 avril 2017

Anne Hidalgo s'est aussi rendue sur les lieux de l'attaque aux côtés, notamment, du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. Elle a adressé "un message de solidarité aux commerçants des Champs-Élysées, qui ont spontanément mis de nombreux passants à l'abri dans leurs boutiques et leur ont apporté une aide précieuse dans ce moment si difficile". L'édile parisienne a en outre annoncé la mise en place, vendredi 21 avril, d'une cellule psychologique "à leur attention".