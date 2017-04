publié le 20/04/2017 à 23:37

"Une attaque est intervenue visant des policiers et le car qui les abritait". François Hollande a pris la parole, ce jeudi 20 avril, quelques heures après qu'une fusillade ait éclaté sur les Champs-Élysées à Paris. "Un policier a été tué, deux autres ont été blessés, une passante a été touché, l’assaillant a été neutralisé par d'autres policiers", a confirmé le président de la République.





"Tout le quartier a été bouclé et les personnes présentes ont pu être évacuées, a ajouté le chef de l'État. Nous sommes convaincus que les pistes sont d’ordre terroriste. J'ai convoqué un Conseil de défense demain matin à 8 heures tout est fait pour que la mobilisation soit dans les plus hauts niveau. Mes pensées vont à la famille du policier qui a été tué, un hommage national lui sera rendu", a ajouté François Hollande dans une brève allocution. Le Président a annulé son déplacement programmé vendredi à Belle-Île-en-mer, dans le Morbihan et Guingamp dans les Côtes-d'Armor.

Les concitoyens sont protégés François Hollande Partager la citation





"Nous devons tous prendre conscience que nos forces de l'ordre sont exposées et que le soutien de la nation est total à l'heure égard, je réitère ici tous mes engagements, il en va de la protection de la nation, tout doit être fait pour que les hommes puissent mener leur mission. Avec la confiance de toute la nation. C'est le message que je veux adresser ce soir. Il s'adresse à tous les concitoyens. Les concitoyens sont protégés, ils doivent l'être mais le principe de base c'est la confiance, la solidarité, le soutien de la nation à l'égard des forces de sécurité. Une pensée de grande tristesse", ajoute-t-il.



L'assaillant présumé à l'origine de la fusillade était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Une perquisition était en cours ce soir en Seine-et-Marne au domicile de cet homme. Il s'agit du titulaire de la carte grise du véhicule utilisé pour l'attaque.