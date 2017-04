publié le 21/04/2017 à 00:24

Les premières informations sur le tireur qui a abattu un policier et blessé deux autres, dont un grièvement, commencent à affluer, lors d'une attaque sur l'avenue parisienne ce jeudi 20 avril. "Peu avant 21 heures, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'un fourgon de police de la direction de l'ordre public et de la préfecture de police de Paris. L'individu est sorti de ce véhicule et a ouvert le feu a priori avec une arme automatique, tuant le conducteur de ce car de police. Ensuite, il s'est dirigé sur le trottoir en prenant pour cible les policiers, réussissant à en blesser deux ", a expliqué Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.



L'auteur de cette attaque a rapidement été tué par des tirs de riposte. Qui est cet assaillant ? Il était déjà visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers, selon des sources proches de l'enquête. Connu des services de police, il était également visiblement fichés S, alors qu'il avait été repéré depuis un bon moment par les autorités. Si une première identité circule, Karim C., cette dernière n'a toujours pas été confirmée par les autorités françaises.



Daesh revendique l'attaque

Malgré certaines rumeurs persistantes au départ, ce dernier a bel et bien agi seul. Muni d'un arme automatique, de type Kalachnikov et fusil d'assaut, celui-ci s'en est donc pris à des policiers. Une attaque qui rappelle l'attaque à l'aéroport d'Orly.

Daesh a rapidement revendiqué la fusillade qui a coûté la vie à un policier, dans un communiqué publié par son organe de propagande Amaq. "L'auteur de l'attaque des Champs-Élysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'État islamique", a écrit Amaq.

Le véhicule de l'assaillant arrêté à côté d'un fourgon de police sur les Champs-Élysées Crédit : DR