publié le 21/04/2017 à 00:08

Ce devait être le dernier jour du premier tour de la campagne présidentielle. Du fait de la fusillade, survenue dans la soirée du 20 avril aux alentours de la station Franklin D. Roosevelt sur les Champs-Élysées, qui a tué un policier et blessé deux autres, Marine Le Pen et François Fillon ont fait part de l'annulation de leurs rendez-vous pour la journée du vendredi 21 avril.



Marine Le Pen devait initialement se rendre dans un refuge pour animaux à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). "C'est bien sûr annulé", a indiqué Florian Philippot, le vice-président du Front national à l'AFP. Le candidat Les Républicains, François Fillon, devait de son côté réunir une partie de son équipe de campagne à Chamonix (Haute-Savoie).

Des réactions ont afflué dans le camp politique. Parmi les personnalités engagées dans la course à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon a exprimé une "pensée émue pour les policiers morts et blessés et leurs familles. Les actes terroristes ne seront jamais impunis, les complices jamais oubliés". Jean Lassalle a quant à lui fait part de son sentiment et de ses pensées pour les familles des policiers tombés sous les tirs, affirmant se sentir "profondément français".