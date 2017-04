publié le 20/04/2017 à 19:40

C'est le dernier rendez-vous médiatique avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les onze prétendants à l'Élysée se succéderont ce jeudi 20 avril sur le plateau de France pour une série d'entretiens de 15 minutes menés par Léa Salamé et David Pujadas. Outre l'habituel jeu des questions-réponses avec les journalistes, les candidats disposeront d'une "carte blanche" pendant laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix.



L'émission se terminera par une séquence au cours de laquelle chacun disposera d'un éventuel droit de réponse, s'il a été cité par l'un de ses concurrents. Il devra ensuite prononcer un dernier mot de conclusion. Les onze participants disposeront de deux minutes trente.

Jean-Luc Mélenchon sera le premier à s'exprimer à 20 heures, avant Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Fillon. Un ordre différent a été déterminé par tirage au sort pour la conclusion. Jean-Luc Mélenchon sera une nouvelle fois le premier. Suivront ensuite Benoît Hamon, François Fillon, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron et enfin Marine Le Pen.

Suivez la soirée en direct

20h56 - François Asselineau prend la parole

Quel est l'objet qu'elle installerait dans son bureau de l'Élysée ? "Un rameau d'olivier. C'est un symbole de paix, le symbole de la République et celui qui figurait sur la pièce de 1 franc. C'est un symbole méditerranée et son avenir passe aussi par la Méditerranée", répond le candidat.



Il explique : "Les Français n'attendent pas du chef de l'État qu'il soit polémiste ou qu'il stigmatise une partie de la population. Les services publics sont menacés année après année par les traités européens. Je ne vais pas obliger à privatiser. Je veux rendre aux Français la Sécurité sociale pour tous". François Asselineau juge que "la guerre est illégale. Un État n'a pas le droit d'intervenir militairement dans un autre État (...)



Sa carte blanche concerne la sortie de la France de l'Union européenne. "Hausse de la TVA, gel du SMIC, réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage... Moi, je déchire cela".



20h38 - Marine Le Pen arrive sur le plateau

Quel est l'objet qu'elle installerait dans son bureau de l'Élysée ? "C'est une clé qu'un chef d'entreprise m'a donné. C'est celle de son entreprise". "Je compte engager une grande négociation pour rendre aux Français leur souveraineté : maîtrise des frontières, de leur économie et de leur monnaie. Les Français ont vu l'euro changer valeur de façon spectaculaire (...) Bien entendu on peut faire des choses, mais il faut retrouver la liberté de les faire et l'Union européenne nous empêche de les faire. Je veux retrouver la voie de la création d'emplois".



La candidate Front national a choisi la sécurité et le terrorisme comme carte blanche : "Que ce sujet soit totalement absent, alors qu'il est aussi grave m'apparaît ahurissant. je pense que rien n'a été fait. Nous subissons les conséquences d'un laxisme qui n'a pas cessé depuis des années. Je veux que les victimes soient à nouveau considérées (...) Il faut s'attaquer à la racine du mal, le fondamentalisme islamique. Il faut s'attaquer au communautarisme, à son développement dans nos banlieues, il faut expulser les imams qui prêchent la haine et expulser les fichés S. Tous les fichés S étrangers qui ont un lien quelconque avec le fondamentalisme islamique doivent être expulsés. Je serai d'une fermeté absolument totale, je suis une mère, j'ai trois enfants et je ne veux pas que des Français viennent me dire qu'ils ont peur quand ils vont vers des courses à La Défense".



Marine Le Pen poursuit : "J'ai beaucoup de mal à supporter la multiplication des humiliations subies par notre pays de la part d'Angela Merkel (...) On ne se met jamais, quand on est un pays indépendant et souverain, dans des conditions de chantage. Je veux que nous ayons des frontières nationales. Je n'ai aucune confiance dans la passoire de Schengen". Elle explique avoir été déçue par la politique de Donald Trump qui a bombardé la Syrie : "Je pense toujours à la France. Je vois les conséquences de l'intervention en Irak, en Libye. Il a pris une décision contraire à ses engagements. J'espère que cela ne va pas redevenir une politique systématique de notre pays".



Quel est son regret pendant la campagne ? "Je n'ai aucun regret. Peut-être celui de ne pas avoir pu multiplier des meetings que j'ai faits dans les petits villages de 800 ou 2.000 habitants. Je n'ai jamais de regret à dire la vérité aux Français. Je ne ferai rien sans le peuple français ou contre lui", explique-t-elle.



20h21 - Nathalie Arthaud prend à son tour la parole.

L'objet qu'elle apporterait dans le bureau de l'Élysée est la photo de John Carlos et Tommie Smith, lors des Jeux Olympiques de 1968. "Je crois qu'à l'époque ça leur avait demandé énormément de courage et avait parlé à des millions d'opprimés. Je suis convaincue que les travailleurs changeront la société", explique-t-elle.



"Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nationalisées et qui se conduisent comme celles qui sont privées. Il faudrait que dans les conseils d'administrations soient composés de salariés, des travailleurs du groupe, de la population. Ils fonctionneraient en imposant des décisions dans l’intérêt collectif et non pas ceux d'une minorité", ajoute-t-elle.



Pour sa carte blanche, la candidat Lutte Ouvrière souhaite "permettre aux salariés, comptables, secrétaires, ouvriers, de dire toutes les informations qu'ils connaissent et transformer tous les salariés en lanceurs d'alerte. On verrait ce qui est verser en salaire, en dividende, de qui échappe à l'impôt et au fisc. Ce serait une arme fantastique pour les salariés puissent se défendre. À partir du moment, où les salariés verraient qu'il y a des choix qui ne répondent qu'aux intérêts des grands patrons, ils pourraient contester et prendre en main l'entreprise". Elle ajoute : "Je pense que l'état d'urgence a pu avoir son utilité au lendemain des attentats, par son effet de surprise. Je m'en réfère à ce que disent les experts. Il a été beaucoup instrumentaliser. Il y a beaucoup de démagogie".



Quel est son regret pendant la campagne ? "Globalement, je suis fière de la campagne que nous avons menée. C'était collectif et militant. J'espère que beaucoup ce sont reconnus dans ce que j'ai dit et iront voter pour Nathalie Arthaud dimanche".



20h01 - Jean-Luc Mélenchon est le premier candidat à s'exprimer. Le candidat de la France insoumise explique que l'objet qu'il souhaite mettre dans le bureau du président à l'Élysée serait un réveil. Pour lui, "il est temps. Il est temps de prendre en compte le réchauffement climatique. Il est temps de sortir du nucléaire. Il est temps de répartir la richesse. Il est temps de sortir de la monarchie présidentielle".



Jean-Luc Mélenchon a choisi en carte blanche sa mesure concernant "le fin du règne de la caste". "Je pense qu'il faut qu'on convoque une assemblée constituante où le peuple redéfinira les enjeux politiques. On convoque la constituante, ils prennent le temps qu'il faut. Une partie des personnes seront tirées au sort. Cette idée est pour que cela ne soit pas entièrement le résultat d'un 'vote normal' (...) Il ne faut pas croire que les Français sont une bande d'agités. Ils veulent la stabilité des institutions et pouvoir intervenir (...) Le pouvoir sera fort, si le peuple y consent".



Il ajoute : "Je pense que la force vient de l'intelligence collective. Un chef d'État, un maire qui ne parlerait avec personne... Ce n'est pas un élu du peuple. Faite confiance à l'intelligence des gens, à l'intelligence collective". Sur la Russie, il explique qu'il ne connaît "ni maître, ni ennemi". "Je suis pour une France indépendante, qui soit championne du monde de la paix. Je suis hostile aux G8 et G20 qui sont des petits clubs de riches (...) Je n'ai jamais proposé une conférence pour rediscuter les frontières de l'Europe (...) Il n'y a pas d'Europe sans la France".



Est-ce que vous avez envisagé de faire autre chose que de la politique ? "J'ai énervé beaucoup de monde et agacé plus d'une fois le président Mitterrand. Je l'aimais beaucoup et j'essaye de mettre mes pas dans les siens", répond Jean-Luc Mélenchon. A-t-il un regret ? "Non, j'ai beaucoup de gratitude à l'égard des personnes qui se sont manifestées. Je remercie mes équipes".



20h00 - L'émission débute

19h30 - Cette soirée a été compliquée à organiser. Emmanuel Macron était opposé à l'idée de participer à un nouveau débat et la date de l'événement ne convenait pas à Jean-Luc Mélenchon. François Fillon avait alors déclaré sur RTL que le programme n'aurait "aucun intérêt" sans ses deux rivaux.