publié le 20/04/2017 à 22:06

Un peu avant 21 heures, des coups de feu ont été tirés sur les Champs-Élysées à Paris, jeudi 20 avril. Selon les informations communiquées par la préfecture de police, des policiers ont été visés par ces tirs. L'un d'entre eux a été tué et deux autres blessés, dont un gravement. L'agresseur a été "abattu", a indiqué le ministère de l'Intérieur. Une source judiciaire a quant à elle confirmé le décès de l'assaillant.



L'attaque serait survenue au niveau de la station de métro Franklin Roosevelt. Par mesure de sécurité, les stations George V, Franklin Roosevelt et Champs-Élysées Clemenceau sont fermés. L'avenue parisienne est fermée à la circulation. La préfecture de police de Paris a annoncé qu'une "intervention policière était en cours". Dans un tweet, il est précisé que e secteur était à éviter.

Que s'est-il passé ?

Selon Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, "un homme est sorti d'une voiture et a ouvert le feu et tué un policier. Il a tenté de partir en courant en essayant de viser et de prendre pour cible d'autres policiers. Il a réussi à en blesser deux autres. Il a été abattu. Les investigations policières commencent, tout le quartier a été bouclé. opération de déminage du véhicule de l'assaillant".

Selon notre reporter présente sur place, "il y a eu un mouvement de panique sur les Champs-Élysées. Il y a eu des cris et des gens qui se sont mis à courir. Les policiers demandent à tout le monde de reculer. Les forces de l'ordre fouillent les personnes en leur demandant d'ouvrir leur manteau". Bernard Cazeneuve s'est rendu peu avant 22 heures à l'Élysée pour rejoindre François Hollande et faire un point sur la fusillade. La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête. Cette enquête en flagrance a été confiée à la Section antiterroriste (SAT) de la Brigade criminelle et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a précisé le parquet.



Au même moment, les onze candidats à l'élection présidentielle participaient à l'émission de France 2. Depuis les coulisses, Benoît Hamon a posté un tweet : "Mes pensées vont au policier tué, à ses collègues blessés. Soutien total aux forces de l'ordre contre le terrorisme". De même que Marine Le Pen, qui a écrit : "Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible". François Fillon a tweeté : "Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres". Nicolas Dupont-Aignan a posté : "Hommage au policier tué ce soir à Paris. Soutien total aux forces de l'ordre qui assurent jour et nuit notre sécurité". Emmanuel a tenu à "témoigner toute sa solidarité" envers les "forces de police. Nous aspirons tous et toutes à devenir président de la République et le premier devoir, la première mission du président, c'est de protéger".

Julien Courbet était présent avenue George V, au moment de la fusillade. "Il y a eu un mouvement de panique dans le restaurant, les tables tomber et les gens crier. J'ai pris ma famille et on s'est précipité dans les étages et on est monté dans un immeuble. On est resté bloqué dans le restaurant". Noa, étudiant, travaille dans une pharmacie et était présent au moment de la fusillade. Il témoigne au micro de RTL : "J'étais dans l'officine au niveau de l'entrée. J'ai vu tout ce qui s'est passé. On a entendu des détonations et ensuite un gros mouvement de foule. On a accueilli une trentaine de personnes dans la pharmacie. La police est arrivée et ont sécurisé le périmètre. Ensuite, on a évacué les gens par des sorties alternatives". Nina travaille à proximité du lieu de l'attaque. "J'étais en train de travailler et mon associé est entré dans les bureaux en me disant qu'une situation grave était en train de se dérouler. On s'est approché des fenêtres et on voit que les Champs-Élysées sont vidés".