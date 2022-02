Zouma accusé de maltraitance : Praud s'interroge "sur le niveau intellectuel des footballeurs"

Les images sont extrêmement choquantes. Le média britannique The Sun a publié une vidéo dans laquelle on voit Kurt Zouma frapper son chat. Le défenseur français de West Ham poursuit son animal avant de lui donner un coup de pied, lui lancer une chaussure et lui mettre une gifle, alors que le félin se trouve dans les bras d'un enfant.

L'international français aux 11 sélections a présenté ses excuses. De son côté, la fondation Brigitte Bardot a porté plainte et demandé que ces actes soient immédiatement condamnés par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

Pascal Praud a réagi dans Les Auditeurs ont la parole ce mardi 8 février : "Faut être cohérent, la maltraitance animale ça existe et en plus il l'a filmée. Est-ce que ce garçon doit être écarté de l'équipe de France parce qu'il a maltraité son chat ? Je pose la question." Et l'animateur de poursuivre : "C'est absolument intolérable. Tu te dis parfois mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour aller maltraiter un chat, filmer ça et le mettre sur les réseaux ? Tu t'interroges parfois sur le niveau intellectuel des footballeurs aujourd'hui."