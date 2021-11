DOCUMENT RTL - Benzema condamné : "Il n'y aura pas de suite sportive", martèle Le Graët

Le verdict est tombé. Karim Benzema a été condamné mercredi 24 novembre à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende dans l'affaire de chantage à la "sextape" contre Mathieu Valbuena, soit plus que les réquisitions. Les avocats de l'attaquant des Bleus et du Real Madrid (33 ans) ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent des débats le mois dernier et du délibéré, serait présent au second procès.

Peu après l'annonce du jugement, le président de la Fédération française de football a livré sa première réaction à RTL, et pour lui, l'affaire est classée. "Il a été suffisamment martyrisé depuis cinq ans pour qu'on y ajoute (une mise à l'écart de l'équipe de France, ndlr). On n'a pas de texte qui corresponde à une augmentation de sa peine ni à une éventuelle interdiction".

"Donc en ce qui me concerne, il n'y aura pas de suite sportive, assure l'homme de 79 ans (...) Prenez l'exemple de quelqu'un dans une entreprise qui a un accident, qui a tort. Il prend trois mois avec sursis et puis une amende : on l'empêche de travailler ? (...) Il n'est pas question que la Fédération prenne une sanction contre Benzema. Regardez ce qu'il fait ces derniers temps, il se conduit bien, au Real il est magnifique. Je pense qu'il doit être, pas Ballon d'Or, mais dans les premiers. De quoi on se plaint ?"