Affaire Balkany : qui sont réellement Patrick et Isabelle Balkany ?

Le sujet du jour. En 2019, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés à 5 et 4 ans de prison pour fraude fiscale et blanchiment d'argent aggravé. L'ancien maire de Levallois a passé 5 mois en prison avant d'être libéré pour raison sa santé et assigné à résidence sous surveillance électronique, comme sa femme Isabelle.



Pourquoi on en parle ? Jeudi 3 février dernier, la justice a révoqué le placement sous bracelet électronique du couple. Patrick Balkany va être incarcéré. Son épouse, Isabelle, est toujours hospitalisée après une tentative de suicide. Quel rôle politique a joué le couple Balkany ? Quelles sont leurs amitiés nationales et leurs affaires ? Le "règne Balkany" à Levallois-Perret est-il terminé ?

L'analyse. "Les Balkany ont réussi à se présenter aux élections, à nier l'évidence, jusqu'à ce que le couperet finisse par tomber. La condamnation : 4 ans, dont un an avec sursis pour Patrick Balkany. 3 ans pour Isabelle Balkany", explique Thomas Prouteau, chef du service police-justice.



"Patrick Balkany et Nicolas Sarkozy sont amis depuis 1977. Ils se sont rencontrés sous l'égide de Charles Pasqua, qui était alors le patron incontesté de la droite dans les Hauts-de-Seine", rappelle Marie-Bénédicte Allaire, journaliste au service politique de RTL.

