INVITÉ RTL - Patrice Evra clame son amour pour Didier Deschamps

Didier Deschamps et Patrice Evra lors d'une conférence de presse de l'équipe de France

Patrice Evra n'a pas manqué de tarir d'éloge son ancien entraîneur et sélectionneur Didier Deschamps ce mercredi 12 janvier. Invité RTL, l'ancien international français lui a en effet déclaré sa flamme :"Didier, c'est à vie", a-t-il dit.

"C'est quelqu'un que j'aime et ça restera comme ça. Il y a énormément de respect entre nous. Il m'a toujours ouvert les portes", a confié celui qui compte 81 sélections en Bleus. "Quand ils ont gagné le mondial en 2018, il m'a invité, j'ai déjeuné avec eux, c'est quelqu'un d'extraordinaire", a-t-il ajouté.

Il faut dire que les deux hommes se suivent depuis de nombreuses années. Ils se sont côtoyés d'abord à l'AS Monaco au début des années 2000, époque où le club monégasque a même atteint la finale de la Ligue des champions en 2004, malheureusement perdue contre Porto (0-3). "Quand Didier a quitté Monaco, je l'ai pris comme une trahison, je suis même allé devant chez lui, je ne voulais pas qu'il parte", s'est rappelé l'ancien capitaine tricolore.

Les hommes se retrouvent quelques années plus tard en équipe de France, quand Didier Deschamps reprend le flambeau laissé par Laurent Blanc en 2012. Cette période fut marquée par la résurrection du joueur, quelques années après le drame de Knysna en 2010. "C'est quelqu'un sur qui je m'appuyais en tant que joueur", se souviens Deschamps ce mercredi midi lors du lancement de l'opération Pièces Jaunes à Paris, "c'est quelqu'un que j'appréciais en tant que joueur et que je continue d'apprécier aujourd'hui. On a vécu des moments forts ensemble", a-t-il ajouté.