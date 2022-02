Le footballeur français Kurt Zouma filmé en train de frapper violemment son chat

Une fois n'est pas coutume, un footballeur français est dans la tourmente outre-manche. Cette fois-ci, c'est le tour de Kurt Zouma de faire les frais des tabloïds. En effet, une vidéo accablante tirée du réseau Snapchat le montrant en train de frapper violemment son chat dans son domicile a été diffusée sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale.

C'est le tabloïds anglais The Sun qui a révélé ce contenu mettant en cause le joueur de West Ham, en Premier League. L'international tricolore aux 9 sélections y apparaît à plusieurs reprises en train de frapper directement son animal de sa main droite, puis de lui lancer violemment sa claquette, avant de lui asséner de nouveau des coups devant un enfant qui tient le chat dans ses mains. Tout cela, sous le regard hilare de l'un des ses amis qui filme les scènes.

Des faits avérés de violences qui n'ont pas plu du tout à son club qui a tenu a réagir immédiatement :"West Ham condamne sans réserve les actions de son joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux", dit le communiqué du club de la banlieue de Londres.

De son côté, le joueur de 27 ans s'est excusé dans un message diffusé par le Sun :"Je regrette sincèrement. Je veux dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus", a-t-il affirmé.

The Sun consacre sa Une à la vidéo de Kurt Zouma Crédit : The Sun

Jusqu'à 5 ans de prison pour maltraitance animale

Sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter, c'est l'ébullition. Le internautes demandent en effet que le Français soit mis à pied par son club ou encore que Didier Deschamps ne le rappelle plus en équipe de France. Kurt Zouma figurait notamment dans la dernière liste du sélectionneur en novembre dernier.

Mais cela pourrait aussi dépasser le cadre sportif puisque la maltraitance animale est un sujet pris très au sérieux au Royaume-Uni. Ainsi, les agresseurs encourent depuis l'année dernière jusqu'à 5 ans de prison, après l'adoption d'un nouveau projet de loi adopté au Parlement.