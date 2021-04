publié le 24/04/2021 à 18:30

Le projet d'une Super Ligue européenne est totalement rejetée par le public, quelle que soit sa proximité avec le football : 75% des Français, 75% des amateurs et 80% des fans y sont opposés. Les passionnés, qui la jugent égoïste (80%), injuste (76%) et dangereuse pour le football (74%) ne pensent même pas qu’elle aurait été plus intéressante et spectaculaire que la Ligue des champions (72%).

La séquence est destructrice pour l’image des 12 clubs "fondateurs" (76%) tandis qu’elle profite à tous les autres acteurs. Les amateurs de football sont persuadés (69%) que ce type de projet reviendra sur le tapis. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le mercredi 21 et le jeudi 22 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 418 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Rejet massif

L’annonce a provoqué un séisme dont l’onde de choc a largement dépassé le cadre du football. 12 clubs européens (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham), autoproclamés "fondateurs", ont souhaité créer une ligue fermée, un serpent de mer qui, cette fois, devenait réalité.

En quelques heures, les réactions se sont multipliées à tous les étages, supporters, joueurs, entraîneurs, médias et même des personnalités politiques de premier plan comme Emmanuel Macron ou Boris Johnson. Les fondateurs n’ont reçu quasiment aucun

soutien pour leur projet.

Ils affirmaient pourtant bénéficier du soutien des fans sur la base d’une enquête conduite auprès d’abonnés aux chaînes de football et de spectateurs dans les stades dans les cinq principaux pays européens. Mais ces consommateurs, aussi importants soient-ils

pour ces clubs, ne sont pas représentatifs de l’ensemble du public du football.

Notre sondage, réalisé au lendemain du retrait des 6 clubs anglais, est en effet limpide : 75% des Français, 75% des amateurs de football et 80% des fans se déclarent opposés au projet de Super Ligue européenne.

Super Ligue : un rejet massif Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

Pire encore pour les défenseurs du projet : ils bénéficiaient en novembre 2018 d’un certain soutien, minoritaire, qui s’est totalement effondré. En deux ans, et à la suite de cette séquence, la proportion de Français favorables chute de 10 points, elle baisse de 17 points chez les amateurs de football et même de 25 points chez les fans de football.

2. Injuste, dangereuse, égoïste sur le plan économique...

L'envie de ces 12 clubs de faire cavalier seul dans un contexte de crise, où tous les clubs doivent faire face à des stades vides et à des sponsors plus réticents, ne passe pas du tout. Pour 71% des Français et 80% des amateurs de football, ce projet était égoïste sur le plan

économique.



C’est aussi une question de valeur. Le mérite est érigé comme un principe essentiel du sport. Définir des règles qui permettent de se maintenir dans une compétition sans avoir obtenu la victoire sur le terrain est incompréhensible pour le public. Preuve en est : 65% des Français et 76% des amateurs de football estime que la Super Ligue européenne était injuste sur le plan sportif.



Plus grave encore, elle était dangereuse pour l’avenir du football. 62% des Français et 74% des amateurs de football le pensent. L’idée de concentrer tous les regards et les moyens financiers sur une seule compétition aurait eu des conséquences sur tout le football à leurs yeux : des championnats nationaux aux acteurs économiques du football, en passant par la formation et le football amateur.

Super Ligue : injuste, dangereuse, égoïste sur le plan économique... Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

Les fondateurs n’ont même pas réussi à convaincre les Français qu’une telle compétition aurait été plus intéressante et spectaculaire que la Ligue des champions : 70% des Français et 72% des amateurs de football ne sont pas d’accord avec cette idée. Multiplier les grandes affiches aurait donc lassé un public qui apprécie ces rencontres pour leur caractère exceptionnel.



Malgré l’effondrement du projet, le président du Real Madrid Florentino Perez reste convaincu que ce format est parfaitement adapté aux attentes du public et notamment des plus jeunes. Là encore, les Français et les amateurs de football le renvoient dans les cordes : ils sont 66% et 70% à s’opposer à cette idée.

3. Séquence destructrice pour les 12 "fondateurs"

Les 12 clubs "fondateurs" n’ont pas tenu longtemps face à la fronde. Les 6 membres anglais ont été les premiers à annoncer leur retrait, suivi des deux clubs milanais et de l’Atlético de Madrid. En quittant rapidement le navire, ces clubs ont probablement souhaité limiter la casse. Mais la séquence ne sera pas sans effet.



76% des amateurs de football affirment en effet que l’image qu’ils ont de ces 12 clubs s’est dégradée dans cette affaire. Deux clubs en ressortent en revanche grandis : le Paris-Saint-Germain et le Bayern Munich, rapidement présentés comme ceux qui ont dit non au projet. 77% des amateurs de football déclarent que l’image qu’ils en ont s’est améliorée.



Le rejet de la Super Ligue profite aussi aux supporters dont l’image s’est améliorée pour 65% des amateurs de football. Le blocage du bus de Chelsea et les chants des supporters resteront longtemps comme un symbole de la fronde. Si tous n’ont pas réagi, les joueurs et les entraîneurs bénéficient aussi de cette séquence (60%) et même l’UEFA en profite (64%).

Super Ligue : une séquence destructrice pour les 12 "fondateurs" Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Le dossier reviendra sur la table

Les amateurs de football en sont convaincus : pour 69% d’entre eux, ce type de ligue fermée entre les principaux clubs sera à nouveau proposé dans les années qui viennent. Florentino Perez, son principal instigateur ne compte d’ailleurs pas lâcher le morceau. On voit mal comment la tentative pourrait aboutir compte-tenu de l’échec retentissant de ces derniers jours. Mais une chose est sûre, la saga n’est pas terminée.

Ligue fermée : le dossier reviendra sur la table Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax