OM : les ambitions de McCourt jugées "irréalistes" par 68% des Français

L'OM vainqueur de la Ligue des champions dans les années à venir ? Pour plus des deux tiers des Françaises et des Français (68%), l'ambition réaffirmée début mars par son propriétaire américain Frank McCourt est "irréaliste". En conséquence, 52% des sondés pensent que l'homme d'affaires de 67 ans doit revendre le club phocéen.

L'arrivée comme entraîneur de l'Argentin Jorge Sampaoli est en revanche bien perçue par les amateurs de football : 70% d'entre eux estiment que c'est un bon choix. Enfin, concernant la stratégie à adopter lors du prochain mercato estival, 69% pensent que Marseille doit vendre ses joueurs les mieux payés et recruter des jeunes joueurs à fort potentiel.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 10 et jeudi 11 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 364 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Gagner la Ligue des champions ? "Irréaliste"

Lorsqu’il est devenu propriétaire du club phocéen en 2016, Franck McCourt a rapidement fait part de son ambition en baptisant son projet "OM Champions Project". Depuis, les résultats n'ont pas été à la hauteur : une seule qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions, cette saison, avec à la clef cinq défaites en six matches.

L’ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles (baseball) a réaffirmé début mars son ambition de remporter un jour la Ligue des champions. Mais les Français et les amateurs de football peinent à imaginer l'OM décrocher une deuxième étoile après celle de 1993 (la seule d'un club fançais).

Leur jugement est sans appel : ils sont respectivement 68% et 66% à affirmer que cette ambition est "tout à fait" ou "assez irréaliste". Les autres restent très mesurés : 26% et 29% la qualifient "d’assez réaliste" et seulement 4% et 5% de "tout à fait réaliste".

Gagner la Ligue des Champions ? "Irréaliste" Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Une majorité de sondés invite à la revente

Les rumeurs de revente du club se sont intensifiées ces derniers mois. Lors de sa venue à Marseille, Franck Mc Court les a pourtant balayées d’un revers de main, espérant même que l’OM "reste dans sa famille pour des générations". Les amateurs de football ne le voient pas du même œil :: 52% estiment que l'homme de Boston doit se séparer du club.

Une majorité de sondés invite à la revente Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Sampaoli, un bon choix

Tout n’est pas si noir dans l’actualité marseillaise. Les amateurs de football perçoivent même une lueur d’espoir pour l’OM avec l’arrivée de Jorge Sampaoli. L’Argentin, ancien sélectionneur d’un Chili éblouissant est aussi passé par le FC Séville, pour un bilan plus mitigé.



Mais il arrive dans la cité phocéenne avec une réputation de disciple de Marcelo Bielsa, toujours admiré par les supporters. Résultat, les amateurs de football considèrent massivement (70%) que nommer Sampaoli est un bon choix. L’Argentin démarre donc avec un certain crédit et une personnalité qui pourrait correspondre à la culture du club.

Sampaoli, un bon choix Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Vendre les joueurs les mieux payés

Depuis plusieurs saisons, l’OM rencontre des difficultés financières et multiplie les déceptions en matière de recrutement. Les observateurs pointent souvent la concentration de la masse salariale sur quelques joueurs, arrivés avec un statut de stars mais décevant sur le terrain (Payet, Thauvin, Strootman...). Cette critique n’est pas nouvelle.



Plutôt que de persévérer à construire sur la base existante, les amateurs de football conseilleraient à l’OM un nouveau départ. 69% d’entre eux estiment que l’OM doit vendre ses joueurs les mieux payés et recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Ils ne sont que

29% à penser qu’il serait préférable de conserver ces joueurs et recruter quelques éléments pour les épauler.

Vendre les joueurs les mieux payés Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax