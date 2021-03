Ligue 1 : le PSG champion pour 48% des Français, l'OL pour 19%, le Losc pour 18%

publié le 20/03/2021 à 18:30

Indécise pour 58% des Françaises et des Français, un chiffre en hausse de 19 points par rapport à décembre 2019, la Ligue 1 de football n'est révélatrice de talents que pour 45% des sondés, d'un bon niveau technique pour 43% et intéressante pour 39% des sondés. Et à la fin, ce sera encore le PSG qui gagnera, pronostique près d'un Français sur deux.

Du côté des joueurs, il n'y a pas photo entre Kylian Mbappé et les autres lorsque l'on demande au grand public comme aux passionnés qui est le meilleur. Ils sont respectivement 50 et 51% à placer l'attaquant parisien de 22 ans tout en haut de la pyramide, très loin devant Neymar, Florian Thauvin et Marco Verratti.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 434 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Une Ligue 1 indécise à défaut d'être intéressante

L’image du championnat de France ne semble pas pâtir de la tenue des matchs à huis clos. En comparaison à notre mesure de décembre 2019, la part de personnes considérant que la saison actuelle est intéressante reste minoritaire mais progresse de 3 points chez les Français (à 39%) et de 6 points chez les amateurs de football (à 63%).

La Ligue 1 reste tout autant révélatrice de jeunes talents dans l’esprit des Français (45%) et des amateurs de football (62%). La perception du niveau technique est en légère hausse (43%, +4 pts chez les Français, 60%, +7 pts chez les amateurs de football). Et si les pronostics de fin de saison plébiscitent le PSG (voir ci-dessous), le suspense reste important et constitue probablement le moteur de l’intérêt en hausse.

La part de personnes considérant que la saison actuelle est indécise progresse en effet très fortement en comparaison à l’an passé, à une époque où le PSG devançait nettement ses rivaux. À neuf journées de la fin, Paris est devancé de 3 points par Lille et à égalité avec Lyon. Le sentiment que la saison est indécise gagne 19 points chez les Français (58%) et 26 chez les amateurs de football (73%).

2. Paris coiffera tout le monde pour le titre

Si Lille occupe la 1re place depuis huit journées et fait figure de favori pour nombre d'observateurs, les Français voient donc le PSG combler son retard sur le Losc, qu’il vient de battre en Coupe de France (3-0). 48% des Français et 58% des amateurs de football pensent ainsi que Paris sera sacré champion en mai 2021.

Dans les pronostics, le club de la capitale devance nettement l’OL qui arrive en 2e position chez les Français (19% et 14% chez les amateurs de football) et le LOSC, 2e chez les amateurs de football (23% et 18% chez les Français), l’AS Monaco se situant en retrait (10% chez les Français, 4% chez les amateurs de football).

Néanmoins, en janvier 2017, 51% des Français et 54% des amateurs de football pensaient que le PSG avait plus de chances de remporter le titre que Monaco, finalement sacré 4 mois plus tard.

3. D'abord la faute au PSG en cas d'échec

Avec sept défaites depuis le début de la saison, le PSG a déjà atteint son plus grand nombre de revers en championnat depuis le début de l’ère QSI et ne semble pas connaître de rebond significatif dans ses résultats depuis le changement d’entraîneur et l’arrivée de Mauricio Pochettino durant la trêve hivernale.



Dans ce contexte, si le club parisien n’était pas champion cette année, les sondés considèrent que ce serait avant tout en raison de ses contre-performances sportives (59% des Français, 62% des amateurs), plutôt que d’une concurrence accrue (37% des Français, 38% des amateurs).

4. Mbappé largement au dessus du lot

Meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations, quatre de plus que le Lyonnais Memphis Depay, Kylian Mbappé domine très nettement notre classement du meilleur joueur de Ligue 1. L'attaquant parisien de 22 ans est placé en tête par 50% des Français et 51% des amateurs de football mais aussi par 57% des 18-24 ans et 56% des habitants de l’Île-de-France.



Même Neymar souffre de la comparaison avec 8% de suffrages dans le grand public et 6% chez les amateurs. Le gardien du PSG Keylor Navas est 2e chez les amateurs de football (9%, 4% chez les Français). Florian Thauvin (5% chez les Français et 3% chez les amateurs de football) et Marco Verratti (4% chez les Français, 5% chez les amateurs de football) arrivent ensuite.

