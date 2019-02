Football Leaks, ligue fermée, influence de l'UEFA : ce qu'en pensent les Français

publié le 11/11/2018 à 08:45

Seulement 11% des Françaises et des Français s’intéressent aux Football Leaks, 74% n’en ont même pas du tout entendu parler. Pour 78% des sondés et 85% des amateurs de foot, l’UEFA a tendance à avantager les gros clubs. L'opposition à l’idée d’une ligue fermée entre "grands" clubs européens recueille une majorité de suffrages.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 novembre, auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 407 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. 11% des Français s’intéressent aux Football Leaks

Comme en 2017, un groupe de médias européens s’est créé pour décortiquer des millions de documents liés au football. Entre contrats et affaires fiscales, le monde du foot est passé au peigne fin et vit au rythme des révélations qui devraient durer un mois.

Les Français restent pour le moment assez distants du sujet. Près des trois-quarts d’entre eux (74%) déclarent ne pas en avoir entendu parler. Quand ils en ont entendu parler, cela ne les intéresse pas particulièrement (15%). Au final, seulement 11% d’entre eux affirment s’intéresser aux révélations des Football Leaks.



Même les amateurs de football ne sont pas particulièrement intéressés : ils ne sont que 23%. Quasiment la même proportion (24%) en a entendu parler mais ne s’intéresse pas non plus au sujet.

2. L’UEFA a tendance à avantager les gros clubs

Si les Football Leaks évoquent des arrangements entre l’UEFA et certains gros clubs comme le PSG, notre question, plus générale, souligne un a priori très négatif à l’égard de l’instance européenne du football.



Pour une très large partie des sondés (78%) et plus encore pour les amateurs de football (85%), l’UEFA ne se comporte en effet pas de la même manière avec les gros clubs

qu’avec les autres. Elle a selon eux tendance à les avantager.

3. Opposition à l’idée d’une ligue fermée

Depuis de nombreuses années, le concept d’une nouvelle ligue qui serait réservée aux "grands" clubs européens fait figure de menace à l’égard de l’UEFA. Ces clubs européens (Real Madrid, Bayern Munich, Juventus Turin...) se réuniraient pour jouer une nouvelle compétition fermée, à laquelle ils sont certains de participer chaque saison.



Même dans l'hypothèse où le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille seraient invités à la table, les Français (63%) et les amateurs de football (58%) se déclarent majoritairement opposés à cette idée. Ils n’y voient que des inconvénients.

En premier lieu, l’injustice d’une telle compétition pose question dans l’opinion. 79% des Français et 84% des amateurs de football estiment que cela serait injuste car elle concentrerait uniquement les clubs les plus riches.



Ils sont parallèlement 77% et 83% à estimer qu’elle serait injuste car même en cas de mauvais résultats, un club serait assuré de participer l’année suivante. Un autre défaut majeur est soulevé par 70% des Français et 75% des amateurs de football : pour eux, une ligue fermée tuerait l’intérêt des autres compétitions.



D’autant que les qualités que l’on pourrait voir dans une telle compétition ne sont pas attribuées à cette ligue. Pour 65% des Français et 61% des amateurs de football, elle ne serait pas plus intéressante que la Ligue des champions. Et même du point de vue du spectacle, l’opinion est réservée. 45% des Français et 55% des amateurs de foot estiment que les matchs seraient encore plus spectaculaires.

