publié le 17/04/2021 à 18:30

Pour 52% des Français et 72% des amateurs de football, le PSG a franchi un nouveau palier en éliminant le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions après avoir fait chuter le FC Barcelone. 64% des amateurs de football estiment que le PSG peut soulever la "coupe aux grandes oreilles" cette saison, un chiffre au plus haut.

En ce qui concerne la demi-finale face à Manchester City, 56% des passionnés voient le PSG se qualifier face à Manchester City. Enfin, le grand public (55%) et les spécialistes (69%) sont en majorité d’accord avec le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi : Kylian Mbappé et Neymar "n’ont plus d’excuses pour partir".

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le mercredi 14 et le jeudi 15 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 410 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Le PSG a franchi un nouveau palier

Après avoir éliminé le FC Barcelone en 8es il y a un mois, le PSG a frappé un nouveau coup en sortant le champion d‘Europe en titre malgré sa défaite au retour en quarts (0-1). Cette performance constitue un exploit pour 53% des amateurs de football et 37% des Français.

Les amateurs de football sont également 62% à juger que la qualification du PSG pour sa 3e demi-finale de Ligue des champions, après 1995 et 2020, restera dans l’histoire du club. Et si la victoire au match aller (2-3) avait été jugée heureuse par certains, compte tenu de la domination bavaroise, la qualification des Parisiens n’est pas jugée illogique et Paris est à sa place dans le top 4 européen : 67% des amateurs estiment la qualification méritée.

De 2013 à 2019, le PSG n'était jamais parvenu à dépasser le stade des quarts de finale. Sa présence dans le dernier carré pour la deuxième saison de suite marque aussi un tournant dans l’opinion : pour 72% des amateurs de football et 52% des Français, le PSG a franchi un nouveau palier.

Le PSG a franchi un nouveau palier Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Paris plus que jamais favori pour le sacre

64% des amateurs de football et 48% des Français pensent aujourd’hui que le PSG peut gagner la Ligue des champions cette année. Ce pronostic de victoire finale a progressé de 21 points en deux mois chez les amateurs de football : il n’était que de 43% début février avant la double confrontation face au FC Barcelone.

Ce chiffre n’a même jamais été aussi élevé chez les amateurs de football. Il était en effet de 56% en mars 2020 au sortir de la qualification pour les quarts obtenue face au Borussia Dortmund, de 53% en 2016 avant les 8es face à Chelsea et de 47% en 2015 avant les quarts face au Barça.

Paris plus que jamais favori pour le sacre Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Favori face à Manchester City

Pour concrétiser son rêve de succès européen, le PSG devra dans un premier temps triompher de Manchester City en demi-finale. À dix jours du match aller, un nouveau succès du club parisien semble envisageable pour les amateurs de football : ils sont 56% à pronostiquer une qualification du PSG.



Notons toutefois que dans le sondage que nous avions réalisé en avril 2016 en amont du quart de finale du PSG de Laurent Blanc face aux Citizens, 80% des amateurs de football anticipaient une qualification parisienne. Mais faute d’avoir profité de leurs nombreuses occasions au match aller (2-2), Zlatan Ibrahimovic et ses partenaires avaient été éliminés à l’issue d’une courte défaite lors du match retour (1-0).

Favori face à Manchester City Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir

À l’issue de la qualification face au Bayern, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a déclaré que "Kylian (Mbappé, ndlr) et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir car ils ont tout pour gagner la Ligue des champions". Ce point de vue est validé par 55% des Français et 69% des amateurs de football, tout comme par 56% des habitants de la région parisienne. Eux non plus ne comprendraient pas le départ des stars d’une équipe qui vient de démontrer qu’elle appartient au gotha européen du football.

Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax