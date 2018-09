Nice-PSG, Real-Atlético, Juve-Naples... Le programme foot du week-end

publié le 28/09/2018 à 15:47

Ryder Cup, championnats du monde de cyclisme, Grand Prix de F1 de Russie... Les amateurs de sport ont de quoi se régaler lors de ce dernier week-end de septembre. Il y a aussi du football, bien sûr, et des affiches que les passionnés ne manqueront sous aucun prétexte, même si certaines se chevauchent et qu'il sera difficile d'avoir un œil partout.



En Italie, l'après-midi de samedi 29 septembre commence avec le derby de Rome à 15h entre la Roma (10e après six journées de championnat) et la Lazio (4e). Trois heures plus tard (18h) débute le choc au sommet entre la Juventus Turin et Naples, les deux premiers, les deux clubs forts du football italien ces dernières saisons.

Au-delà de l'attraction Cristiano Ronaldo, qui a marqué ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs il y a deux semaines, le choc vaudra aussi pour le face-à-face entre Massimiliano Allegri et Carlo Ancelotti, deux géants de l'école italienne des entraîneurs. En soirée (20h45), l'Inter Milan (5e) reçoit Cagliari (13e). Le lendemain, l'AC MIlan (14e) se rend à Sassuolo (3e).

Espagne : bouillant derby de Madrid

Direction Madrid pour le match vedette de ce samedi 29 septembre (20h45). Le Real de l'après Ronaldo (2e de Liga après six journées) reçoit l'Atlético d'Antoine Griezmann (3e), qui va retrouver en face de lui Sergio Ramos, un mois et demi après la finale de la Supercoupe d'Europe remportée par "l'Atléti".



Le Real reste sur un claque reçue à Séville (3-0), l'Atlético sur un net succès (3-0) contre Huesca. Un peu plus tôt (16h15), le FC Barcelone (1er), lui aussi battu cette semaine, à Leganés (2-1), se frotte à l'Athletic Bilbao (15e).

Angleterre : Liverpool - Chelsea, Pogba - Mourinho

En Angleterre, le choc du week-end oppose Liverpool à Chelsea à Stamford Bridge, toujours samedi 29 septembre (18h30), mais les yeux risquent d'être tournés dès 13h30 vers West Ham, qui reçoit un Manchester United agité par les tensions entre José Mourinho et Paul Pogba.



Le champion du monde sera-t-il sur la pelouse du London Stadium après avoir été mis au repos lors de la défaite contre Derby (2e, division) en Coupe de la Ligue en milieu de semaine ? Après leur confrontation à l'entraînement, sous les yeux des caméras, le Français et le Portugais ont besoin d'une victoire contre les "Hammers" pour rassurer les fans et les dirigeants du club. Les "Red Devils" pointent en effet déjà à huit longueurs de Liverpool.



Les Reds se présente en leader invincible après six journées. Chelsea, champion en 2017, est toujours invaincu (cinq victoires, un nul)... et vient de battre Liverpool (2-1) à Anfield en Coupe de la Ligue dans la semaine. À 16h, Manchester City reçoit Brighton, Tottenham se rend à Huddersfield, Arsenal accueille Watford.

Ligue 1 : Saint-Étienne - Monaco, Nice - PSG, Lille - OM...

Et en Ligue 1 ? La 8e journée débute vendredi 28 septembre (20h45) par un Saint-Étienne - Monaco qui peut un peu plus plonger les Monégasques dans la crise. Méconnaissables depuis le début de saison, les hommes de Leonardo Jardim n'ont gagné qu'un match, le premier. Il faut descendre à la 18e place du classement pour les trouver. Les Verts (6es), eux, n'ont perdu qu'une fois, à Paris (4-0) et reste sur deux succès.



Samedi 29 septembre (17h), le PSG, largement leader et auteur d'un sept sur sept en championnat, se rend à Nice (11e). Kylian Mbappé sera de retour après sa suspension de trois matches. En soirée (20h), Lyon (2e) reçoit un Nantes en pleine crise (19e). Le lendemain soir (21h), Marseille (3e) se rend à Lille (4e) pour une affiche inattendue de haut de tableau.