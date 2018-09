publié le 16/09/2018 à 19:34

Il aura fallu attendre 4 journées de championnat. Cristiano Ronaldo a enfin marqué avec son nouveau club italien de la Juventus Turin. Le Portugais, recruté cet été pour plus de 100 millions d'euros, avait été titularisé lors des trois premières journées, mais sans parvenir à marquer.





Dimanche 16 septembre, Crisitiano Ronaldo a lancé son compteur à la 50e minute, pour ouvrir le score dans la partie. Ce premier but italien n'est ni le plus beau ni le plus dur à inscrire de la carrière de CR7, mais il a été salué par tout le public du Juventus Stadium. Il s'est même illustré en inscrivant un doublé à la 65e, qui a permis à son club de s'imposer 2-1 contre Sassuolo.

Les prestations du Portugais lors des trois premières journées de championnat avaient été bonnes et cette pénurie de buts n'était pas un vrai motif d'inquiétude. D'autant que la Juventus a remporté les trois matches en question.

