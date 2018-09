publié le 28/09/2018 à 08:02

C'est une relique ou presque ! Le maillot porté par Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 1998 est bientôt en vente. Il sera vendu aux enchères le 13 octobre à l'hôtel Drouot à Paris.



"C'est le maillot porté par Zidane lors de la première période avec lequel il a inscrit ses deux buts de la tête", précise à France Bleu Jean-Marc Leynet, l’un des principaux experts en objets sportifs en France et organisateur de cette vente pour la maison Coutau-Bégarie.



Il a fallu du temps à l'expert pour retrouver ce maillot. Le champion ne savait pas, émotion oblige, ce qu'il en avait fait. "Il y a deux mois, un proche de l'entourage de Zinédine Zidane m'a contacté pour me dire qu'il avait ce maillot près d'Aix-en-Provence", raconte Jean-Marc Leynet.

Le maillot n'a pas été lavé

Le précieux vêtement était dans un placard. "Je suis allé chez cette personne et j'ai pu authentifier le maillot qui a encore des traces de sueur dessus : il n'a jamais été lavé", raconte-t-il à nos confrères.

Le souvenir de la victoire 1998 est estimé entre 20.000 et 40.000 euros. Quant au maillot de la deuxième période, il n'a jamais été retrouvé. Le "troisième maillot, qui n'a pas été porté lors de la finale, a été vendu aux enchères en 2015 au prix de 6.000 euros".

Il n'y a pas que le maillot de Zizou en vente, dans le catalogue, les chaussures avevc lesquelles Alain Mimoun a couru le marathon des Jeux Olympiques de Melbourne en décembre 1956, le vélo de course de l’équipe Renault Gitane offert à Michel Platini par Bernard Hinault et Bernard Tapie en 1980.

Zidane a marqué deux buts de la tête en finale contre le Brésil, le 12 juillet 1998 Crédit : AFP / Archives, Patrick Hertzog