Antoine Griezmann et Sergio Ramos s'expliquent verbalement le 8 avril 2018

AFP

publié le 18/09/2018 à 17:21

La sortie du capitaine espagnol du Real Madrid est-elle liée à cette image de l'attaquant français de l'Atlético de Madrid affichant ce dernier en monarque sur son trône, couronné par son adversaire en finale de la Supercoupe d'Europe ? Sergio Ramos s'en est pris à Antoine Griezmann en conférence de presse, mardi 18 septembre, à la veille de l'entrée du Real dans la phase de poules de la Ligue des champions, contre l'AS Rome.



"Les ignorants, ça ose tout", a répondu Ramos à la suite d'une question portant sur une interview de Griezmann publiée la veille par le quotidien sportif madrilène AS. "Quand j'entend parler ce garçon, je pense très fort aux Totti, Buffon, Maldini, Xavi, Raul ou Iker (Casillas, ndlr), des joueurs qui ont tout gagné, qui ont une multitude de trophées chez eux, et aucun n'a de Ballon d'Or".

"Chacun est libre d'avoir une opinion mais je crois que (Griezmann) devrait écouter les conseils du 'Cholo' (Diego Simeone, ndlr), son entraîneur, ou de joueurs comme Godin ou Koke qui ont des valeurs qui lui feraient du bien, a ajouté le défenseur du Real. Cela dit, j'ai toujours dit que c'était un immense joueur et je lui souhaite le meilleur".

Dans son interview accordée à AS, "Grizou" estime avoir vécu en 2018 sa meilleure année avec la conquête de la Ligue Europa en mai, de la Coupe du Monde en juillet et de la Supercoupe d'Europe en août (contre le Real, 4-2 après prolongation), au point de s'asseoir à la table des meilleurs joueurs que sont les quintuples Ballons d'Or Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"L'histoire de la table, c'est une image que j'utilise, mais je prends du plaisir à cette table, développe le Français de 27 ans. Je sais aussi que je peux faire mieux (...) que d'autres joueurs vont y parvenir aussi, sans aucun doute". Les retrouvailles entre le Real et l'Atlético sont prévues samedi 29 septembre en championnat d'Espagne.