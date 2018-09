VIDÉO - Talonnade de Pastore, rush de Hazard, lob de 40 m... Festival de buts sublimes

publié le 27/09/2018 à 14:25

Soirée riche en buts en Ligue 1, mercredi 26 septembre, à l'occasion de la 7e journée (3 pour Lyon et Marseille, 4 pour le PSG, 21 au total), mais aussi ailleurs en Europe. En Angleterre, Liverpool affrontait Chelsea au 3e tour de la Coupe de la Ligue. Les Reds ont ouvert le score sur une superbe volée acrobatique de Daniel Sturridge (58e). Mais les Blues l'ont emporté grâce à Emerson Palmieri (79e) et surtout Eden Hazard (85e), auteur d'un numéro sur l'aile droite avant de repiquer dans l'axe et de marquer en force du droit.



Deux autres bijoux sont à voir et revoir. D'abord la talonnade de Javier Pastore lors de la victoire 4-0 de la Roma face à Frosinone en championnat d'Italie ; l'ancien Parisien avait déjà marqué de la sorte contre l'Atalanta lors de la 2e journée. Ensuite le lob lointain de Pablo Fornals avec Villareal à Bilbao en championnat d'Espagne.

La vidéo de ce "best-of" débute par le but d'un Français, Jean-Kévin Augustin, avec Leipzig contre Stuttgart en championnat d'Allemagne.

[¿¿ TOP BUTS en VO ]

¿¿ Le festival de Hazard, la nouvelle talonnade de Pastore, le lob fou de Fornals

¿¿ Retour sur les plus beaux buts de la soirée d'hier, en version originale !https://t.co/iWercglRwK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2018