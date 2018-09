publié le 14/09/2018 à 19:45

Avant de plonger dans la phase de groupes de la Ligue des champions avec d'entrée un déplacement bouillant à Liverpool, mardi 18 septembre (21h), le PSG retrouve la Ligue 1 sans Neymar ni Mbappé, vendredi 14 septembre (20h45) au Parc des Princes. La star brésilienne est préservée après ses deux matches en sélection. La pépite française est suspendue.



Avec des équipes parfois hybrides mêlant très jeunes et cadres, Paris a remporté ses cinq premiers matches de la saison : 4-0 contre Monaco lors du Trophée des Champions, 3-0 contre Caen, 3-1 à Guingamp, 3-1 face à Angers et 4-2 à Nîmes. Ce match face à Saint-Étienne a des allures de premier test, même si les Verts peinent à gagner et à marquer. Ils restent sur trois nuls de rang après un succès sur Guingamp (2-1), les deux derniers sur le score de 0-0.