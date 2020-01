Mercato : Arsenal rêverait de Cavani, l'Inter proche d'un accord avec Giroud

publié le 10/01/2020 à 14:18

Leonardo et Thomas Tuchel ont eu beau fermer la porte à tout départ de l'attaquant uruguayen cet hiver, mardi 7 janvier, Edinson Cavani continue d'alimenter la rubrique mercato. Dernier épisode du feuilleton : selon l'émission espagnole "Chiringuito de Jugones", Arsenal serait le point de formuler une offre de près de 20 millions d'euros pour attirer le "Matador".

En fin de contrat en juin prochain après sept saisons à Paris, Cavani (32 ans) a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de l'Argentin Mauro Icardi (26 ans), en prêt, en provenance de l'Inter Milan. Ce dernier empile but sur but (17 en 19 matches), ne laissant que des miettes à celui qui est pourtant le meilleur réalisateur de l'histoire du PSG (198 en 292 matches).

Jusqu'à présent, c'est surtout le nom de l'Atlético de Madrid qui revenait comme future destination du natif de Salto, pour cet été si l'affaire ne pouvait se conclure cet hiver. Outre Arsenal, un autre club anglais serait aussi sur le point d'entrer dans la danse, Manchester United. Mais il faudra convaincre les dirigeants parisiens alors que se profile un marathon de 11 matches possibles avant le 8e de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

Accord Giroud-Inter Milan ?

L'autre attaquant de premier plan au cœur de ce mercato hivernal 2020 est Olivier Giroud (33 ans), qui ne joue quasiment plus avec Chelsea. Depuis des semaines, son nom revient du côté de l'Inter Milan. Selon Sky Italia, un accord aurait été trouvé, jeudi 9 janvier. Reste à se mettre d'accord avec les Blues et surtout à trouver un accord financier entre les 10 millions d'euros demandés et les 5 proposés.

Dernière rumeur forte de vendredi 10 janvier : l'intérêt de Tottenham pour l'avant-centre lyonnais Moussa Dembélé (23 ans). Le club de José Mourinho sera privé de Harry Kane jusqu'en avril en raison d'une déchirure derrière la cuisse gauche. L'OL, qui cherche à se renforcer et non à vendre, aurait déjà repoussé une offre de près de 40 millions d'euros de Chelsea. Jean-Michel Aulas peut-il céder à 60 ou 80 ?