Amandine Henry lance un appel sur Twitter pour retrouver son chien

publié le 07/01/2020 à 21:49

Les réseaux sociaux ont leurs avantages et Amandine Henry espère bien pouvoir en profiter. La joueuse a perdu son chien, un Husky Sibérien dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 5 janvier, rapporte RMC Sport.

Grâce aux réseaux sociaux, la joueuse de l'OL espère pouvoir retrouver son chien prénommé "Ozil" qui a disparu depuis samedi 5 janvier. Il s'agit d'un Husky Sibérien blanc, de taille moyenne, dont la puce porte le numéro 250269608188080.

Pour cela, la milieu de terrain internationale française a diffusé un message sur Twitter. Avec ses 100.000 followers, la sportive compte sur la solidarité de tous pour pouvoir retrouver son animal.

Et pour le coup, c'est bien parti. Sa publication, postée seulement ce mardi matin, a déjà récolté plus de 1.400 retweets et pratiquement autant de likes.

⚠️🐶 #ChienPerdu

Bonjour à tous,

Mon chien Ozil n’est toujours pas rentré à la maison depuis samedi dernier. Il s’agit d’un Husky Sibérien blanc de taille moyenne, pucé sous le n° 250269608188080.

Perdu du côté de Solaize (69), quartier Ozon.

Merci d’avance pour votre aide 🙏🏻 pic.twitter.com/NREkH8nuii — AMANDINΣ HΣNRY (@amandinehenry6) 7 janvier 2020