publié le 07/01/2020 à 13:05

Thomas Lemar, Lucas Digne et Steven Nzonzi à la mi-décembre, juste après les graves blessures de Memphis Depay (genou gauche) et Jeff Reine-Adelaïde (genou droit), Olivier Giroud quasiment chaque semaine et maintenant Karl Toko-Ekambi et Jean-Michaël Seri. Selon le journal L'Équipe de mardi 7 janvier, Lyon continue de suivre de près des anciens de la Ligue 1 afin de se renforcer lors du mercato hivernal.

Dans l'idéal, "le club cherchera à se renforcer avec un joueur par ligne avec un profil de leader", avait annoncé le directeur sportif Juninho en marge du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, le 16 décembre. "On va discuter pour voir s'il y a une bonne opportunité, pour équilibrer et amener des joueurs plus expérimentés, qui connaissent la compétition et qui sont capables d'apporter quelque chose au vestiaire".

Seri et Toko-Ekambi répondent en effet à ces critères. Le premier, 28 ans, s'est notamment illustré avec Nice entre 2015 et 2018 (123 matches, 12 buts). Le droitier d'1,68 m peut évoluer en sentinelle devant la défense comme un cran plus haut. S'il porte les couleurs de Galatasaray cette saison - il a croisé la route du PSG en Ligue des champions -, l'international ivoirien appartient à Fulham. Le club anglais réclamerait au moins 18 millions d'euros pour le lâcher.

Priorité à des prêts

L'OL préférerait obtenir un prêt, comme pour Toko-Ekambi. Les discussions ont démarré avec les Espagnols de Villareal, le club de l'attaquant de 27 ans (1,83 m) depuis juin 2018, qui espère de son côté une vente aux alentours de 20 millions d'euros. L'international camerounais était déjà suivi par les dirigeants lyonnais lorsqu'il évoluait à Angers (2016-2018, 72 matches, 25 buts). En Liga, "KTE" reste sur une saison à 10 buts. Mais depuis août, son temps de jeu s'est réduit avec le "sous-marin jaune".