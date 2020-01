PSG : comment gérer le calendrier infernal avant le 8e aller contre Dortmund ?

publié le 08/01/2020 à 17:40

Tombeur du tenant du titre Strasbourg aux tirs au but (4-2, 0-0 à la fin du temps réglementaire), Reims est le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les quarts se poursuivent mercredi 8 janvier avec Lyon - Brest à 18h45, Lille - Amiens et l'affiche PSG - Saint-Étienne à 21h05.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel devrait à cette occasion réintégrer ses stars Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, qu'il avait ménagé le week-end dernier en Coupe de France face aux amateurs de Linas-Montléry (victoire du PSG 6-0). À partir de là, Paris va potentiellement disputer 13 matches en un mois et demi, avant son 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le mardi 18 février.

Comment préserver d'ici là les cadres de l'équipe tout en les faisant monter en puissance ? C'est le casse-tête quotidien du coach allemand lors de ce marathon. Après la réception des Verts, Paris jouera deux fois contre Monaco en Ligue 1 (20e journée et match en retard de la 15e), ira à Lorient en 16es de finale de Coupe de France, défiera Lille, Montpellier, Nantes, Lyon (dimanche 9 février) et Amiens en championnat. Il y aura peut-être aussi une demie de Coupe de la Ligue le 21 ou 22 janvier, un 8e de Coupe de France le 28 ou 29 janvier, un quart le 11 ou 12 février.

"C'est une phase dangereuse et pour cela nous sommes très très attentifs, a souligné Tuchel en conférence de presse, mardi 7 janvier. On parle chaque jour avec les médecins, le staff, les kinés, avant l'entraînement, après. On contrôle, on fait des tests pour la récupération. On fait tout notre possible, mais on doit aussi avoir un peu de chance. Les joueurs doivent être super professionnels dans la vie privée. Après, c'est un mix."

Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier : l'an passé, les blessures s'étaient enchaîné à cette période de la saison, avant le 8e de finale (perdu) de Ligue des champions face à Manchester United. D'où l’extrême prudence cette saison des dirigeants parisiens. Tuchel et Leonardo ont ainsi écarté l'idée d'un départ de Cavani dès cet hiver pour pallier l'éventuelle absence d'un attaquant.