Kylian Mbappé : sympathie, humilité... Une image en recul sur 14 mois

publié le 22/01/2021 à 07:00

Avec 77% de Français et 85% d'amateurs de football qui le considèrent sympathique, Kylian Mbappé conserve une très bonne image. Mais celle-ci se dégrade légèrement par rapport à novembre 2019. Moins de Français jugent l'attaquant de 22 ans spectaculaire et humble qu'il y a 14 mois.

Idem pour la part du grand public qui estime que le joueur du PSG a le potentiel pour devenir le meilleur du monde : haute (72%) mais en baisse (de 9 points). Quant à son avenir, 49% des personnes interrogées estiment qu'il devrait rester à Paris contre 47% qui le voient rejoindre le Real Madrid (19%), Liverpool (5%) ou un autre club (23%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 391 amateurs de football.

1. Sympathique, humble, spectaculaire : 3 critères en baisse

Kylian Mbappé conserve une excellente image auprès des Françaises et des Français comme des amateurs de football, mais elle se dégrade légèrement par rapport à notre mesure de novembre 2019. 77% des Français et 85% des amateurs le jugent sympathique, un critère en baisse de 3 points dans les deux cas.

L’humilité perçue du champion du monde recule plus nettement. 57% des Français le jugent aujourd’hui humble, soit 9 points de moins qu’il y a 14 mois. La baisse est d’ampleur équivalente auprès des amateurs de football (60%, moins 8 pts, mais moins 15 pts en comparaison à juillet 2017).

Signe d’attentes fortes à son égard dans ce domaine, Kylian Mbappé est un joueur spectaculaire pour 66% des Français mais il perd également des points sur ce critère (moins 5 pts) tout comme chez les amateurs de football (76%, moins 8 pts). Les Français sont également 61% à estimer que Kylian Mbappé est charismatique (moins 5 pts) tout comme 67% des amateurs de football (moins 3 pts).

Sympathique, humble, spectaculaire : 3 critères en baisse Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Toujours le potentiel pour devenir le meilleur

Si une très large majorité des Français (72%) et des amateurs de football (79%) considèrent le joueur du PSG comme un Ballon d’Or en puissance, la conviction baisse là aussi de façon significative en comparaison à novembre 2019 (moins 9 pts et moins 10 pts). Rappelons pour situer son potentiel lors de notre mesure précédente qu’il était arrivé en 6e position du classement du Ballon d’Or 2019.

Cette baisse de potentiel perçue de Kylian Mbappé, même s’il demeure un top joueur pour les Français, peut être reliée à sa mauvaise passe actuelle mais aussi, probablement, à l’absence de performance récente de premier plan qui cautionnerait le sentiment qu’il peut être le meilleur joueur du monde dans les prochaines années. Les 18-24 ans seront moins difficile à convaincre sur ce point : 81% partagent cette opinion.

Toujours le potentiel pour devenir le meilleur Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Des difficultés physiques

Pour les amateurs de football, la raison de la baisse de forme actuelle de Kylian Mbappé est à chercher du côté de son état physique. Pour près de la moitié d’entre eux (47%), sa mauvaise passe est due à des difficultés physiques liées à sa blessure à la cheville et aux conséquences de la Covid-19.



34% d'entre eux jugent aussi que l’attaquant pâtit du niveau du PSG et de difficultés à trouver sa place dans le système de jeu d’une équipe en manque de repères et qui a récemment connu un changement d’entraîneur. Suivent les perturbations liées aux questions sur son avenir (30%), la trop grande place de ses activités extra-sportives (22%) et le calendrier trop chargé de cette saison (15%).

Des difficultés physiques Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Quel avenir l'été prochain ?

Les Français se montrent partagés sur la suite que Kylian Mbappé devrait donner à sa carrière. La part de personnes estimant qu'il devrait rester dans la capitale l'emporte toutefois : 49% (44% chez les amateurs de football, qui sont par contre 55% à considérer qu’il devrait quitter le PSG contre 47% des Français).



S’il était amené à partir du PSG l’été prochain, les amateurs de football pensent que parmi ses prétendants connus il devrait plutôt se diriger vers le Real Madrid (28%), un club qui a accueilli de très nombreux Ballons d’Or et leur apparait plus taillé pour l’attaquant français que Liverpool (8%) alors que 19% pensent qu’il devrait rejoindre un autre club.

Quel avenir l'été prochain ? Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

5. Un départ bénéfique pour lui et les Bleus

Les Français et les amateurs de football sont en revanche plus nombreux à estimer qu’un départ de Paris serait une bonne chose pour sa progression personnelle : 76% et 82%. 57% des Français et 68% des amateurs de football considèrent aussi que cela bénéficierait à l’équipe de France.



Son départ toutefois préjudiciable à la Ligue 1 pour 59% des Français et 68% des amateurs de football, et pour le PSG selon 69% du grand public et 75% des passionnés.

5. Un départ bénéfique pour lui et les Bleus Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax