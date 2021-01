Euro 2020 : Deschamps connaît déjà "une grande vingtaine" de joueurs

publié le 03/01/2021 à 21:28

Il y n'y aura pas beaucoup, voire aucune surprise en mai prochain, lorsque Didier Deschamps dévoilera sa liste de 23 joueurs convoqués pour l'Euro 2020, reporté d'un an en raison de la pandémie. Ce dimanche 3 janvier, dans l'émission Téléfoot, le sélectionneur a dit déjà connaître "une grande vingtaine" de joueurs qui répondront présents pour sa quatrième compétition internationale à la tête des Bleus.

"Sans impondérable ou difficultés, la majorité, oui, je le sais, une grande vingtaine, 21, 22 et 23"... a surenchéri Didier Deschamps dans un sourire, "à partir du moment où ils sont en possession de leurs moyens, il n'y a pas de soucis".

Les hésitations restantes dans cette liste pourraient concerner notamment les postes de latéraux. À droite, Léo Dubois a une longueur d'avance sur les autres comme doublure de Benjamin Pavard, et à gauche, derrière Lucas Hernandez, il y aura match entre Ferland Mendy et Lucas Digne.



Au milieu, il devrait y avoir un laissé pour compte entre Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi, Moussa Sissoko et pourquoi pas Tanguy Ndombele. Enfin, en attaque, Wissam Ben Yedder et Anthony Martial semblent devoir se disputer la place de remplaçant d'Olivier Giroud.

Placée dans le groupe F avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, la France débutera l'Euro le 15 juin contre la "Mannschaft".