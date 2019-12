Ballon d'Or 2019 : Lionel Messi sacré pour la 6e fois

publié le 02/12/2019 à 21:31

Même la colonie de joueurs de Liverpool n’a rien pu faire. Pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi a été désigné Ballon d’Or France Football, ce lundi 2 décembre à Paris. Le joueur de 32 ans succède ainsi au Croate Luka Modric.

Après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, le meneur de jeu argentin met donc une sixième fois la main sur la récompense individuelle la plus convoitée du monde du football. Une nouvelle consécration qui lui permet de redevenir le joueur le plus souvent distingué, juste devant le Portugais Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée à cinq reprises (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Il est suivi au classement par son rival portugais (3e) et deux joueurs du club anglais de Liverpool, champion d’Europe en titre : le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk (28 ans) 2e, et l’attaquant sénégalais Sadio Mané (27 ans), 4e. Les Reds de Liverpool, avec sept nommés parmi les 30 finalistes du Ballon d’Or, étaient d’ailleurs les plus représentés lors de cette soirée, qui s’est déroulée au sein du théâtre parisien du Châtelet. Mais cela n’a pas suffi à faire pencher la balance en leur faveur face à Lionel Messi, vainqueur du dernier championnat d’Espagne avec Barcelone, son club de toujours.

Du côté des Français, Kylian Mbappé perd 2 places et se retrouve en 6e position. C'est en revanche la dégringolade pour Antoine Griezmann, qui recule de 15 rangs et occupe la 18e position. Le gardien de buts de l'équipe de France Hugo Lloris obtient lui le meilleur classement de sa carrière, 23e. Karim Benzema ferme la marche tricolore et pointe à la 26e place (-9).