Mercato PSG : Leonardo reconnaît suivre le dossier Messi "de près"

publié le 19/01/2021 à 12:18

Alors que les salariés du quotidien sportif L'Équipe ont décidé lundi 18 janvier de reconduire leur mouvement grève pour le 11e jour d'affilée, notamment pour défendre France Football, en passe de devenir mensuel, l'édition numérique de l'hebdomadaire propose mardi 19 janvier une interview de l'homme qui compte au PSG, Leonardo.

Sans doute renforcé par le changement d'entraîneur durant la trêve - Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel -, le Brésilien de 51 ans y distille les petites phrases comme il en a l'habitude : avec malice, fermeté aussi, sans trop en dire mais en avançant ses pions. "On n'a pas changé de coach pour faire les beaux", lâche-t-il d'abord, espérant que l'Argentin parvienne à "affirmer un style sur le terrain".

Surtout, l'ancien milieu du club (1995-1996) se positionne pour attirer Lionel Messi, en fin de contrat au Barça en juin. "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. Quatre mois dans le football (d'ici la fin de la saison, ndlr), c'est une éternité, surtout dans cette période".

Resteront ceux qui veulent vraiment rester Leonardo à propos de Neymar et Mbappé





Il adresse ensuite un tacle appuyé à ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, eux en fin de contrat en juin 2022. "J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : 'S'il te plaît, reste'. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là".